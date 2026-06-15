W wieku 49 lat Shakira wzbudza sensację swoim żółtym strojem inspirowanym Mistrzostwami Świata.

Léa Michel
@shakira / Instagram

Shakira świętowała kolejny sukces, prezentując stylizację równie wyrazistą, co symboliczną. Kolumbijska piosenkarka udostępniła na Instagramie serię zdjęć o tematyce piłkarskiej, aby uczcić ważny kamień milowy: 100 milionów wyświetleń utworu „Dai Dai”, oficjalnej piosenki Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Uderzający żółty strój, zaprojektowany jako prawdziwy hołd dla pięknej gry.

Żółty wygląd w barwach piłki nożnej

Na tę okazję Shakira wybrała żółty krótki top, ozdobiony motywem piłkarskim z jednej strony i czerwonymi paskami z drugiej. Zestawiła go z jasnymi, mango-żółtymi spodniami i butami, a także dopasowanymi czerwonymi rękawiczkami, które dodały jej odrobiny szyku. Z uniesionymi ramionami pozowała na boisku stadionowym, jakby chłonęła elektryzującą atmosferę wielkiego piłkarskiego wieczoru. Precyzyjny makijaż, zaróżowione policzki i różowa szminka, włosy swobodnie spływające na ramiona: wszystko to zostało zaprojektowane z myślą o promiennym i świątecznym wyglądzie.

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Post udostępniony przez Shakirę (@shakira)

Ukłon w stronę „Dai Dai” i Mistrzostw Świata

Ten wybór stroju nie był bez znaczenia. Towarzyszył on ogłoszeniu wielkiego sukcesu: „Właśnie osiągnęliśmy 100 milionów wyświetleń z „Dai Dai”, dziękuję” – napisała Shakira, serdecznie dziękując swoim fanom. Utwór, wydany w połowie maja, w wykonaniu nigeryjskiego artysty Burna Boya, jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Piłkarski motyw jej stroju bezpośrednio nawiązywał zatem do ducha utworu.

Królowa hymnów Mistrzostw Świata

Dzięki „Dai Dai” Shakira potwierdza wyjątkową więź z największym wydarzeniem piłkarskim. Shakira jest najczęściej występującą artystką w historii konkursu: w 2006 roku zaprezentowała nam remiks utworu „Hips Don't Lie”, w 2010 roku wielki hit „Waka Waka”, a w 2014 roku „La La La”.

Dzięki swojej jaskrawożółtej urodzie i spektakularnemu sukcesowi muzycznemu Shakira po raz kolejny udowadnia, że jest nierozerwalnie związana z magią Mistrzostw Świata. Potwierdza swój status ikony, która potrafi łączyć modę, muzykę i pasję do piłki nożnej. Olśniewający debiut, godny tego wydarzenia.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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