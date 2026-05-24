Kylie Jenner pozuje w samochodzie wartym 250 000 dolarów, a jej spojrzenie wzbudza kontrowersje.

Fabienne Ba.
Amerykańska osobowość reality show, bizneswoman i influencerka Kylie Jenner udostępniła improwizowaną sesję zdjęciową za kierownicą czerwonego Ferrari. To przede wszystkim jej wybór stroju wywołał reakcje wśród jej obserwatorów.

Spontaniczna sesja zdjęciowa udostępniona na Instagramie

Najlepsze sesje zdjęciowe to te najbardziej spontaniczne. Kylie Jenner doskonale to rozumie, publikując na swoim Instagramie karuzelę zdjęć, którymi podzieliła się ze swoimi 382 milionami obserwujących. Na tę okazję założycielce marki Khy potrzebne były tylko trzy rzeczy: aparat i jaskrawoczerwony samochód sportowy. Post z podpisem „To był uroczy, mały dzień” natychmiast wywołał falę reakcji, od zachwytu po krytykę.

Czerwone Ferrari warte 250 000 dolarów podarowane jego matce

Gwiazdą sesji zdjęciowej jest nie tylko Kylie Jenner, ale także samochód, który stanowił jej tło: czerwone Ferrari 488 Gran Turismo Berlinetta, wycenione na 250 000 dolarów (około 230 000 euro). Ten supersamochód to nie byle jaki pojazd: to prezent, który Kylie podarowała swojej matce, Kris Jenner, z okazji jej 63. urodzin w październiku 2018 roku. Ten „samochód marzeń” tak poruszył matriarchę klanu Kardashian-Jenner, że na jego widok wybuchnęła płaczem. Osiem lat później pojazd stał się idealną scenerią dla sesji zdjęciowej przesiąkniętej luksusem.

Daleko jej do prostego portretu, karuzela opublikowana przez Kylie Jenner składa się z kilku mistrzowsko zaaranżowanych ujęć. Najpierw widzimy ją od tyłu, idącą w kierunku czerwonego Ferrari. Na innych zdjęciach widzimy ją za kierownicą, pozującą przed samochodem lub z nogami wyciągniętymi przez otwarte drzwi. Ta różnorodność póz przekształca sesję w prawdziwy mini-edytor mody, w którym luksusowy samochód odgrywa centralną rolę.

Czarny top z głębokim dekoltem

Jeśli chodzi o stylizację, Kylie Jenner postawiła na minimalistyczny i odważny element. Miała na sobie czarny top z szerokim, odkrytym tyłem i wyjątkowo głębokim dekoltem w kształcie serca. Ten prosty element, oparty na wycięciach i stonowanej kolorystyce, podkreśla linie ubrania, a nie zdobienia. Wybór idealnie wpisuje się w styl preferowany przez Kylie Jenner.

Spodnie capri, które dzielą opinie

Najbardziej komentowanym elementem tej stylizacji są niewątpliwie spodnie. Kylie Jenner zestawiła swój top z obcisłymi spodniami capri, sięgającymi do połowy łydki. Regularnie pojawiający się w centrum debat modowych, krój capri budzi kontrowersje: jedni uwielbiają go za luźny i retro styl, inni uważają go za mało twarzowy.

Szpilki i retro look z 2016 roku

Aby dopełnić swoją stylizację, Kylie Jenner wybrała płaskie czółenka z cienkim paskiem między palcami, w minimalistycznym stylu. Jej makijaż również przykuł uwagę: Kylie Jenner postawiła na wyrazisty, nostalgiczny look, nawiązujący do trendów 2016 roku. Stylizacja charakteryzowała się muśniętą słońcem, opaloną cerą, długimi, gęstymi rzęsami oraz matową, różową szminką w odcieniu nude. Jej długie, ciemne włosy zostały ułożone w bujne, kręcone loki, idealnie wpisując się w tę pewną siebie, retro estetykę.

Spojrzenie, które dzieli internautów

Podczas gdy część jej obserwatorów chwaliła „odwagę i spójność sesji zdjęciowej”, inni skupili się na kontrowersyjnych spodniach capri, które uznali za „kontrowersyjne”. Należy jednak pamiętać, że każdy ma prawo ubierać się, jak chce, a dzielenie się stylizacją w mediach społecznościowych nie powinno otwierać drzwi do niestosownych osądów ani krytyki kobiecych wyborów strojowych.

Dzięki tej sesji zdjęciowej za kierownicą Ferrari, Kylie Jenner po raz kolejny potwierdza swoją pozycję kluczowej postaci w mediach społecznościowych. Niezależnie od tego, czy podoba Ci się jej styl, czy nie, ryzyko zwrócenia na siebie uwagi z pewnością się opłaciło.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
