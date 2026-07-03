„Femme fatale”: Hailey Bieber postawiła na najmodniejszą fryzurę chwili

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber udostępniła na Instagramie serię zdjęć, na których prezentuje nową, modną fryzurę: „long bob”. W połączeniu z jaskrawozielonym topem, ta szykowna fryzura oczarowała jej obserwatorów, z których wielu chwaliło jej wizerunek „femme fatale”.

„Długi bob”, fryzura gwiazd ostatnich lat

Sercem tej stylizacji jest popularne cięcie: „long bob”, czyli długi bob, który zazwyczaj opada do ramion. Szykowny, uniwersalny i łatwy w noszeniu, stał się jednym z najmodniejszych strzyżeń ostatnich lat. Hailey Bieber, która nosi go od jakiegoś czasu, doskonale to demonstruje. Jej elegancki i szykowny bob dodaje jej ponadczasowej elegancji.

Pasujący jasnozielony top

Jeśli chodzi o stylizację, Hailey Bieber postawiła na jaskrawozielony top. W podpisie do posta dodała zielone serduszko i emotikonę żaby, nawiązując do koloru topu. Naturalny makijaż – delikatnie podkreślone oczy, róż i usta w odcieniu nude pink – dopełnił ten promienny look.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Fani podbili

Nic dziwnego, że ten post wywołał falę podziwu. W komentarzach internauci obsypywali ją komplementami. „Wspaniała”, „Femme fatale”, „Ikona”, „Jak możesz być prawdziwa?” – to tylko niektóre z wielu wiadomości. Wszystkie te reakcje potwierdzają entuzjazm, jaki budziło każde jej pojawienie się.

W swoim długim bobie i jaskrawozielonym topie Hailey Bieber prezentuje się szykownie i pewnie. Wybierając jedno z najmodniejszych cięć, potwierdza swój status ikony mody i urody. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów, którzy zawsze z niecierpliwością czekają na jej stylizacje.