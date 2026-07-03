„Femme fatale”: Hailey Bieber postawiła na najmodniejszą fryzurę chwili

Léa Michel
@haileybieber / Instagram

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber udostępniła na Instagramie serię zdjęć, na których prezentuje nową, modną fryzurę: „long bob”. W połączeniu z jaskrawozielonym topem, ta szykowna fryzura oczarowała jej obserwatorów, z których wielu chwaliło jej wizerunek „femme fatale”.

„Długi bob”, fryzura gwiazd ostatnich lat

Sercem tej stylizacji jest popularne cięcie: „long bob”, czyli długi bob, który zazwyczaj opada do ramion. Szykowny, uniwersalny i łatwy w noszeniu, stał się jednym z najmodniejszych strzyżeń ostatnich lat. Hailey Bieber, która nosi go od jakiegoś czasu, doskonale to demonstruje. Jej elegancki i szykowny bob dodaje jej ponadczasowej elegancji.

Pasujący jasnozielony top

Jeśli chodzi o stylizację, Hailey Bieber postawiła na jaskrawozielony top. W podpisie do posta dodała zielone serduszko i emotikonę żaby, nawiązując do koloru topu. Naturalny makijaż – delikatnie podkreślone oczy, róż i usta w odcieniu nude pink – dopełnił ten promienny look.

Fani podbili

Nic dziwnego, że ten post wywołał falę podziwu. W komentarzach internauci obsypywali ją komplementami. „Wspaniała”, „Femme fatale”, „Ikona”, „Jak możesz być prawdziwa?” – to tylko niektóre z wielu wiadomości. Wszystkie te reakcje potwierdzają entuzjazm, jaki budziło każde jej pojawienie się.

W swoim długim bobie i jaskrawozielonym topie Hailey Bieber prezentuje się szykownie i pewnie. Wybierając jedno z najmodniejszych cięć, potwierdza swój status ikony mody i urody. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów, którzy zawsze z niecierpliwością czekają na jej stylizacje.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Lisa z BLACKPINK zachwyca w sukience z efektownym tyłem.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Lisa z BLACKPINK zachwyca w sukience z efektownym tyłem.

Lisa, członkini południowokoreańskiego girlsbandu BLACKPINK, udostępniła na Instagramie serię zdjęć z Utah, na których ma na sobie czarną...

W wieku 22 lat modelka Apple Martin zakłada spódnicę z frędzlami i nawiązuje do stylu swojej matki

Brytyjska modelka Apple Martin w pełni korzysta z lata. Córka piosenkarza Chrisa Martina (z Coldplay) i aktorki Gwyneth...

Modelka Rose Bertram wskrzesza trend jednoczęściowych strojów, prezentując koralikowy wzór

Belgijska modelka Stephanie Rose Bertram, lepiej znana jako Rose Bertram, zaprezentowała nową letnią stylizację w białym stroju plażowym...

Rihanna podnosi trend „maślanej żółci” odważnym wyglądem

Barbadoska piosenkarka i bizneswoman Rihanna umacnia swoją pozycję ikony mody. Na Instagramie udostępniła nową serię zdjęć prezentujących jeden...

Jennifer Garner dzieli się wspomnieniem z dzieciństwa, które zaskakuje jej fanów

Amerykańska aktorka Jennifer Garner zabrała swoich fanów w słodką podróż w przeszłość. Podzieliła się na Instagramie wzruszającym wspomnieniem...

„Wyrzeźbiony brzuch”: ta aktorka zachwyca figurą

Kanadyjska aktorka i modelka Emeraude Toubia udostępniła na Instagramie zdjęcie zrobione podczas treningu, któremu towarzyszył wyraz wsparcia dla...