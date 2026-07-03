Lisa z BLACKPINK zachwyca w sukience z efektownym tyłem.

Fabienne Ba.
@lalalalisa_m / Instagram

Lisa, członkini południowokoreańskiego girlsbandu BLACKPINK, udostępniła na Instagramie serię zdjęć z Utah, na których ma na sobie czarną sukienkę z efektownym dekoltem na plecach, która natychmiast podbiła serca jej lokalnej społeczności.

Uderzająca czarna sukienka z odkrytymi ramionami

Piosenkarka, założycielka kultowego południowokoreańskiego zespołu, a obecnie międzynarodowa solistka, opublikowała na Instagramie karuzelę zdjęć zrobionych podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Centralnym punktem tego wpisu jest niewątpliwie jej sukienka. Lisa miała na sobie długą do ziemi czarną suknię z wyjątkowo eleganckim dekoltem typu halter. Zwiewny, dopasowany materiał podkreślał jej figurę. Głęboka, ponadczasowa czerń kontrastowała z piaskowymi tonami pustyni. Ten stylistyczny wybór odzwierciedla zamiłowanie Lisy do efektownych, oryginalnych elementów, które potrafią przekształcić prostą sesję zdjęciową w niezapomniany moment modowy.

Plecy, które oczarowały jego fanów

Najbardziej uderzającym detalem tej sukienki są odkryte plecy. Ten stylistyczny wybór idealnie wpisuje się we współczesny trend sukienek z odkrytymi plecami, które stały się podstawą wieczorowych stylizacji. Sukienka miała również efektowne wycięcie z boku. Ten haute couture odzwierciedla zamiłowanie Lisy do graficznych i zdecydowanie nowoczesnych sylwetek. Na Instagramie te detale natychmiast przykuły uwagę obserwatorów Lisy, którzy zalali komentarze pełnymi zachwytu.

Złoty łańcuszek dopełniający całość.

Aby dopełnić tę czarną sukienkę, Lisa skupiła się na jednym detalu: ozdobnym złotym łańcuszku. Ten dodatek, subtelny i zarazem cenny, dodaje odrobinę blasku monochromatycznej stylizacji. Złoty pierścionek na jej dłoni dopełniał ten starannie dobrany zestaw dodatków. Minimalistyczne podejście, typowe dla stylu piosenkarki, preferuje kilka cennych elementów zamiast nagromadzenia przedmiotów.

Kilka strojów udostępnionych na karuzeli

Sceneria publikacji w pełni przyczynia się do jej ogólnego sukcesu. Lisa pozuje między wąskimi betonowymi ścianami, tworząc uderzający wizualny kontrast z pustynnymi krajobrazami Utah, które rozciągają się w tle. To połączenie brutalistycznej architektury i amerykańskiej dziczy tworzy wyjątkowo filmową inscenizację, przekształcając prostą sesję zdjęciową w prawdziwy edytorial modowy.

Co więcej, karuzela nie ograniczała się do jednej czarnej sukienki. Lisa zaprezentowała również inne, bardziej casualowe stylizacje, w których czarne elementy zestawiono z brązowymi butami. Te bardziej codzienne stylizacje, będące połączeniem zachodniej estetyki i nowoczesnego minimalizmu, przedłużają kontemplacyjny wymiar jej amerykańskiej podróży.

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Post udostępniony przez LISA (@lalalalisa_m)

Fala entuzjastycznych komentarzy

Nic dziwnego, że post natychmiast wywołał falę reakcji w mediach społecznościowych. „Królowa Lisa” – wykrzyknął jeden z użytkowników, wyrażając typowy podziw, jaki wzbudza piosenkarka. „O mój Boże, przepiękna!” – napisał inny fan. „Wow! Piękna jak zawsze” – dodał trzeci wielbiciel. Sekcja komentarzy również wypełniła się emotikonami przedstawiającymi serduszka, oko-oko i płomienie, co było wyrazem entuzjazmu charakterystycznego dla społeczności fanów Lisy.

W czarnej sukience z odkrytymi plecami, z odkrytymi plecami i graficznym wycięciem na boku, Lisa (BLACKPINK) zaliczyła jeden z najbardziej efektownych występów sezonu. Poza samym wyglądem, piosenkarka podzieliła się z fanami w pełni dopracowanym momentem wizualnym, prezentując stylistyczną spójność, która obecnie definiuje jej świat.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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