Venus Williams wzbudziła sensację w sukience, prezentując swoje wyrzeźbione ramiona.

Amerykańska tenisistka Venus Williams przybyła do Kia Forum w Los Angeles, aby „podrażnić” amerykańskiego komika, aktora, scenarzystę i producenta Kevina Harta. Udało jej się to podwójnie: rozśmieszyć zgromadzoną publiczność i zaprezentować jeden z najbardziej niezwykłych wyglądów wieczoru.

Różowa sukienka w stylu Barbie

Na ten wieczór Venus Williams wybrała długą, jaskraworóżową sukienkę o opatentowanym wykończeniu – lśniący materiał, który z każdym ruchem nadawał jej „płynny” efekt, podkreślony skręconym, drapowanym detalem w talii. Krój, z okrągłym dekoltem i rozkloszowaną spódnicą sięgającą za kolano, nadawał retro, nostalgiczny charakter, równoważony ultrawspółczesnym połyskiem materiału. Stylizację dopełniały metaliczne czółenka z noskiem w szpic oraz minimalistyczna biżuteria – delikatny naszyjnik i bransoletka.

Fryzura typu bob, która dopełnia „transformację”

Venus Williams również założyła na tę okazję nową fryzurę: ostrego boba do ramion z długą grzywką opadającą aż do oczu. Odmiana ta, w odróżnieniu od jej typowych długości, nadała stylizacji jeszcze bardziej wyrazisty charakter – nowoczesny, precyzyjny i idealnie dopasowany do energii wieczoru.

Rzeźbione ramiona, które wywołują poruszenie

Równie dużą uwagę w mediach społecznościowych, co sama sukienka, przyciągnął sposób, w jaki Venus Williams ją nosiła. Krój bez rękawów odsłaniał jej ramiona – wyrzeźbione przez lata intensywnego treningu. To przypomina, że kobieta może być muskularna, a siła fizyczna jest integralną częścią kobiecego ciała, bez potrzeby dyskusji czy komentowania jej jako anomalii. Mistrzyni lepiej niż ktokolwiek inny uosabia ideę, że siła i elegancja mogą nie tylko współistnieć, ale także się wzajemnie wzmacniać.

Tydzień mody w dwóch aktach

Ta stylizacja pojawiła się zaledwie kilka dni po Gali Met 2026, której Venus Williams współprzewodniczyła. Na tę okazję miała na sobie sukienkę z siateczki z kryształkami Swarovskiego, inspirowaną autoportretem artysty Roberta Pruitta – dzieło znaczące, połączenie sztuki i hołdu dla rodziny. Dwa wydarzenia, dwie radykalnie różne stylizacje – ale ta sama kobieta, równie dominująca w obu.

Od Met Gali po Kevin Hart Roast w ciągu jednego tygodnia – Venus Williams udowodniła, że porusza się między sztuką a komedią z taką samą łatwością, jak między setami na korcie. I że płynna różowa sukienka, noszona w połączeniu z jej wyrzeźbionymi ramionami i nowym bobem, była warta więcej niż jakikolwiek tytuł.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
