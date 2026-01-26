Search here...

W zachwycającej sesji zdjęciowej Margot Robbie emanuje „barokową elegancją”.

Extrait du film « Le loup de Wall Street » (The wolf of wall street)

W sesji zdjęciowej australijska aktorka i producentka Margot Robbie oraz australijski aktor Jacob Elordi prezentują się w idealnej harmonii stylu. Duet aktorski, jeden z najbardziej wpływowych w Hollywood, ucieleśnia nowoczesną wizję barokowej elegancji Versace, łącząc wizualną siłę i rzeźbiarskie wyrafinowanie.

Duet w doskonałej symbiozie stylistycznej

W obiektywie fotografa Margot Robbie lśni w czarnym stroju zdobionym złotym haftem, składającym się z topu i pasujących do niego bermudów Versace. Strój wyróżnia się złotymi motywami inspirowanymi słońcem i barokowymi arabeskami, łączącymi przepych z nowoczesnością. Jej falowane blond włosy dodatkowo podkreślają aurę promiennej kobiecości.

Naprzeciw niej Jacob Elordi odpowiada idealnie wyważoną harmonią wizualną: aktor ma na sobie spodnie Versace ozdobione tym samym złotym motywem, które zestawia z czarnym topem Supreme x Hanes, tworząc subtelny, ale efektowny kontrast. Efekt: delikatna równowaga między artystyczną elegancją a swobodnym stylem.

Barokowa elegancja, wspólny język

Ta sesja zdjęciowa ilustruje siłę dialogu sartorialnego: dialogu filmowej pary zmitologizowanej przez modę. Zarówno dla Margot Robbie, jak i Jacoba Elordiego złoto i czerń stają się symbolami nowej interpretacji elegancji, gdzie faktura i światło przenikają się wzajemnie. Zdecydowanie barokowe podejście Versace zyskuje tu nowe życie, niesione przez pewną i magnetyczną obecność dwojga aktorów.

Estetyka, która przekracza gatunki

Poza wyglądem, ta współpraca odzwierciedla szerszą ewolucję kodów stylu: granica między kobiecością a męskością zaciera się na rzecz wspólnej estetyki. Margot Robbie i Jacob Elordi uosabiają pokolenie celebrytów, którzy postrzegają modę jako plac zabaw, przestrzeń ekspresji, gdzie koordynacja staje się językiem samym w sobie.

Margot Robbie i Jacob Elordi zaprezentowali się w efektowny sposób dla Vogue Australia. Z Versace jako wspólnym mianownikiem, aktorzy przypomnieli nam, że moda może być sztuką harmonijnego łączenia kontrastów – od ekstrawagancji po prostotę, od baroku po nowoczesność. Mistrzowskie dzieło w stylu, czystym i prostym.

