Uznana za „zbyt starą”, by być atrakcyjną, aktorka odpowiada na krytykę

Amerykańska komik, aktorka, scenarzystka i producentka Kathy Griffin odrzuca uproszczone etykietki i osądy związane z wiekiem. W wieku 65 lat w pełni akceptuje określenie „kuguar” stosowane wobec niej, a nawet przekształca je w atut, jednocześnie potępiając seksistowskie uwagi na temat wyglądu tak zwanych dojrzałych kobiet.

„Nie mogę pozwolić, żeby tak piękne ciało się zmarnowało”.

W niedawnym wywiadzie dla „The Cut”, filii „New York Magazine”, udzieliła miażdżącej i pełnej entuzjazmu odpowiedzi krytykom. Z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru, Kathy Griffin wygłosiła teraz viralową frazę: „Ciągle nazywają mnie pumą, i co z tego? Co mam z tym zrobić? Nie mogę pozwolić, żeby tak dobre ciało się zmarnowało!”. Kathy Griffin, daleka od odgrywania roli ofiary, przekształciła drwiny w deklarację miłości do samej siebie. Celebrowała swoją kobiecość i swoje ciało, odmawiając podporządkowania się oczekiwaniom, że kobiety po 50. roku życia powinny stać się niewidzialne lub się ukrywać.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez The Cut (@thecut)

Paradoks męskiego spojrzenia na dojrzałe kobiety

Kathy Griffin zwraca uwagę na rażącą niespójność: mężczyźni nieustannie komentują wygląd kobiet, ich wiek, ich domniemaną „datę przydatności” i oceniają, czy „starzeją się dobrze, czy źle”. A jednak te same głosy opisują kobiety po czterdziestce i starsze zazdrośnie. Ten ambiwalentny dyskurs odzwierciedla formę seksizmu pokoleniowego, w którym tak zwane dojrzałe kobiety są jednocześnie dewaluowane i przeceniane, nigdy po prostu nie są akceptowane takimi, jakie są.

Przeciwko „seksizmowi wobec starszych dziewczyn” i dyskryminacji ze względu na wiek

Amerykańska komik, aktorka, scenarzystka i producentka zwraca uwagę na to, co powszechnie nazywa się „seksizmem starszych kobiet”: kobiety po czterdziestce spotykają się z coraz większą dyskryminacją i stygmatyzacją. We Francji dziennikarka Laure Adler, a w Stanach Zjednoczonych aktorka Jamie Lee Curtis, również potępiły ten system, który spycha kobiety na margines, gdy tylko się zestarzeją. Kathy Griffin odrzuca tę logikę i domaga się należnego jej miejsca w sferze publicznej, bez konieczności uzasadniania swojej pozycji.

Odpowiedź na wstyd związany z ciałem w mediach społecznościowych

Jej interwencja wpisuje się w szerszą walkę z body shamingiem. W internecie anonimowe użytkowniczki i influencerki bezlitośnie komentują wygląd kobiet w oczach opinii publicznej, niezależnie od tego, czy chodzi o ich wagę, wiek, czy styl. Kathy Griffin kieruje tę przemoc przeciwko nim: w pełni akceptując swoją sylwetkę i wiek, przypomina nam, że nikt nie ma prawa oceniać czyjegoś ciała.

Miłość własna jako akt oporu

W wieku 65 lat Kathy Griffin przekształciła miłość własną w broń polityczną. Domaganie się prawa do bycia „piękną” staje się deklaracją suwerenności: jej ciało należy do niej, to ona decyduje, co z nim zrobi i jak się prezentuje. To stanowisko rezonuje szczególnie silnie w epoce, w której standardy piękna powoli ewoluują, a tak zwane dojrzałe kobiety zaczynają dowodzić swojej prawowitości w obliczu często protekcjonalnego nastawienia.

Zjadliwy humor Kathy Griffin maskuje w ten sposób głęboką refleksję nad kobiecą kondycją. Śmiejąc się z etykietek, które jej przypisano, rozbraja je i narzuca swoją wizję: wolnej, pewnej siebie kobiety, która nie daje się zaszufladkować. Jej hasło bojowe można streścić słowami: bądź sobą w każdym wieku, wbrew wszelkim przeciwnościom seksizmu.