Heidi Klum rozświetla plażę swoim brązowym lookiem

Zaledwie kilka dni po licznych, głośnych występach na bulwarze Croisette, Heidi Klum wróciła na plażę. Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka opublikowała filmik, na którym pozuje w opalizującym, brązowym, dwuczęściowym kostiumie kąpielowym.

Opalizujący, brązowy wygląd, który odbija światło

Na swoim koncie na Instagramie Heidi Klum udostępniła film i serię zdjęć zrobionych na białej, piaszczystej plaży. Ma na sobie dwuczęściowy kostium kąpielowy w odcieniu roztopionego brązu, subtelnie ozdobiony mieniącymi się cekinami, które odbijają światło. Minimalistyczny strój, z cienkimi ramiączkami i głębokim dekoltem, jest tym bardziej efektowny na tle głębokiego, błękitnego oceanu.

Przed kamerą Heidi Klum bawi się światłem, odwraca się, zatrzymuje się swobodnie na pniu drzewa dryfującego i bada każdy kąt pomieszczenia. To zachwyciło jej obserwatorów, którzy szybko zalali post komentarzami.

Kampania firmy Calzedonia

Choć zdjęcie wygląda jak zdjęcie z wakacji, w rzeczywistości jest to kampania reklamowa. Heidi Klum po raz kolejny została wybrana do reprezentowania kolekcji odzieży plażowej Calzedonii, włoskiej marki, z którą współpracuje od kilku lat.

W tej samej karuzeli modelka pojawia się w dwóch innych letnich stylizacjach: dwuczęściowej w kolorze spalonej pomarańczy z wiązaniem na szyi oraz w kolorze anyżowej zieleni z głębokim dekoltem w serek, ozdobionym srebrnym metalicznym detalem. Miękkie, falowane blond włosy z przedziałkiem na środku, złocista cera, naturalne piękno: charakterystyczny look Heidi Klum w całej swojej wystudiowanej prostocie.

Dodatkowo, jest jeszcze jedno zdjęcie, na którym pozuje w dwuczęściowym stroju z nadrukiem w zebrę i odkrytymi plecami. Ten akcent fantazji przełamuje monochromatyczny look pozostałych elementów i umacnia pozycję tej kampanii jako jednej z najbardziej oczekiwanych w tym sezonie.

Z czerwonego dywanu w Cannes na biały piasek

Ta nadmorska przepustka nastąpiła zaledwie kilka dni po szeroko komentowanych występach Heidi Klum na bulwarze Croisette. Na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2026 roku rzeczywiście zaprezentowała serię spektakularnych kreacji. Na ceremonię otwarcia 12 maja wybrała brzoskwiniową suknię od Elie Saab z głębokim, marszczonym dekoltem, ozdobioną różowym kwiatem pośrodku. Następnie, 18 maja, na pokazie filmu „Fiord”, pojawiła się w cielistej sukni gorsetowej pokrytej złotą koronką Alençon, tworząc sylwetkę syreny.

Od precyzyjnej co do milimetra złotej koronki po ciepły piasek, Heidi Klum potwierdza swój talent do płynnego przechodzenia z jednego świata do drugiego.