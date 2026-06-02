W wieku 44 lat Serena Williams ogłasza swój wielki powrót do tenisa

To jedna z najważniejszych sportowych zapowiedzi tego roku. 44-letnia Serena Williams potwierdziła swój długo oczekiwany powrót do rywalizacji, prawie cztery lata po opuszczeniu kortów podczas US Open 2022. Amerykańska legenda, która podzieliła się tą nowiną w filmie opublikowanym na portalu społecznościowym X, powróci na początku czerwca 2026 roku. WTA z zadowoleniem przyjęła tę wiadomość, świętując powrót jednej z najwybitniejszych zawodniczek w historii.

Powrót do Queen's Club w grze podwójnej

Serena Williams powróci na HSBC Championships, turniej WTA 500 rozgrywany na trawiastych kortach Queen's Club w Londynie w dniach 8-14 czerwca 2026 roku. Amerykanka, zaproszona dziką kartą, zagra w grze podwójnej. Według Yahoo Sports, zagra w parze z młodą Kanadyjką Victorią Mboko, choć organizatorzy nie ogłosili jeszcze oficjalnie jej partnera. „Queen's Club to idealne miejsce na rozpoczęcie tego nowego rozdziału” – powiedziała Serena Williams, wspominając swoje zamiłowanie do trawy, na której przeżyła jedne z najwspanialszych chwil w swojej karierze.

Dobre wieści szybko się rozchodzą. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) 1 czerwca 2026 r

Legenda tenisa

Serena Williams, która przez 319 tygodni była numerem jeden na świecie, może pochwalić się 73 tytułami singlowymi, w tym 23 tytułami Wielkiego Szlema, co stanowi rekord wśród kobiet w erze Open. Dodając tytuły w deblu i mikście, ma na koncie łącznie 39 tytułów wielkoszlemowych. Czterokrotna złota medalistka olimpijska, Serena Williams pozostaje jedyną zawodniczką, która zdobyła Złotego Szlema w karierze zarówno w singlu, jak i w deblu. Pozostaje również najlepiej opłacaną sportsmenką w historii.

Powrót do Wimbledonu jest możliwy.

Ten powrót nie jest przypadkowy, jeśli chodzi o termin. Turniej Queen's Club tradycyjnie stanowi przygotowanie do Wimbledonu, który rozpoczyna się kilka tygodni później. I to właśnie na tych londyńskich trawiastych kortach Serena Williams zdobyła siedem tytułów singlistki.

Na tym etapie Serena Williams nie sprecyzowała, czy zamierza zagrać w brytyjskim Wielkim Szlemie. Kilka znaków wskazywało na ten powrót, na przykład jej ponowne zgłoszenie się kilka miesięcy temu do programu antydopingowego.

Wracając do rywalizacji w wieku 44 lat, Serena Williams jest gotowa na przeżycie jednego z najbardziej oczekiwanych momentów sezonu. Choć podchodzi do tego powrotu ostrożnie, grając w debla i nie mając żadnych konkretnych celów poza Queen's Club, sama jej obecność wystarczy, by rozpalić świat tenisa. Scena jest gotowa na Londyn, rozpoczynający się 8 czerwca.

