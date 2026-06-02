Gigi Hadid postawiła na plażowy strój w stylu vintage w groszki i wzbudziła sensację

Aby zakończyć maj w dobrym tonie, amerykańska modelka Gigi Hadid zafundowała sobie popołudnie na basenie z przyjaciółmi . Miała na sobie jasnoróżowy, dwuczęściowy kostium kąpielowy w czerwone kropki, emanujący urokiem vintage, którego zdjęcia szybko wywołały sensację w mediach społecznościowych i wśród celebrytów.

Popołudnie w stylu retro przy basenie

31 maja Gigi Hadid cieszyła się słońcem przy basenie ze swoją siostrą Bellą i ich przyjaciółmi, Leah McCarthy i Patrickiem Dooleyem. Panowała swobodna, beztroska atmosfera: na trawie rozłożone były akwarele, pędzle i palety, a także tace ze świeżym arbuzem, ciastkami i warzywnymi paluszkami z hummusem. Zdjęcie, którym Patrick Dooley podzielił się na swoim Instagramie, zostało natychmiast zauważone i szeroko udostępnione. Grupa pozowała przed oknem wykuszowym.

Dwuczęściowy strój w różowe kropki, ultraletni, charakterystyczny element garderoby.

Strój Gigi Hadid w pełni oddaje szykowną prostotę. Jasnoróżowy top w trójkąty, zapinany cienkimi sznureczkami na karku i plecach, oraz pasujące do niego pończochy z długimi paskami opadającymi kaskadowo na biodra. Całość zdobią czerwone kropki nawiązujące do wielkiej tradycji pin-up.

Aby dopełnić stylizację, Gigi Hadid dobrała niezbędny dodatek sezonu: czapkę bejsbolówkę Barbados. Dodała kilka naszyjników z kamieniami szlachetnymi i białe spodnie ze ściągaczem, noszone nisko na biodrach, aby nie odwracać uwagi od głównego stroju.

Bella, szałwiowo-zielona, z wysokim stanem

Amerykańska modelka Bella Hadid, podobnie jak jej siostra, postawiła na inny look: dwuczęściowy kostium kąpielowy w kolorze szałwiowej zieleni na cienkich ramiączkach, marszczony top i majtki z wysokim stanem. Całość dopełniał jaskrawoczerwony czepek chroniący przed słońcem. Do zabawy dołączyły dwie pozostałe osoby: Leah McCarthy w granatowej czapeczce Knicks, czarnych majtkach i topie w zwierzęcy print; oraz Patrick Dooley w czarnych kąpielówkach, robiący sobie grupowe selfie.

Lato 2026 sióstr Hadid nabiera rozpędu

Dla sióstr Hadid lato najwyraźniej rozpoczęło się na dobre. Już w kwietniu Gigi opublikowała kilka zdjęć w żółtym kostiumie kąpielowym na cienkich ramiączkach, z okazji 31. urodzin swojej przyjaciółki Leah McCarthy podczas tropikalnego wypadu.

Bella z kolei w ostatnich tygodniach zafundowała sobie wycieczkę do Saint-Tropez na pokładzie superjachtu, gdzie wielokrotnie pojawiała się w jednoczęściowych kostiumach kąpielowych, a także w metalicznych lub brązowych strojach dwuczęściowych w groszki. Razem kształtują sylwetkę lata 2026, charakteryzującego się stylem retro, naturalnością i swobodą – tym trudnym do przetłumaczenia angielskim słowem, które idealnie oddaje obecną filozofię mody.

Za pomocą zaledwie kilku zdjęć Gigi Hadid stworzyła coś, co może okazać się jedną z najczęściej kopiowanych plażowych stylizacji nadchodzących tygodni. Z czerwonymi kropkami, trójkątną fryzurą i plażowym czepkiem, jej strój spełnia wszystkie kryteria: nostalgię pin-up, szykowną prostotę i niewymuszony styl. To przepis na klasykę vintage, która nigdy się nie starzeje – i którą Gigi Hadid po raz kolejny unowocześniła.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
