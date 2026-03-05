W Paryżu odważny makijaż Chappell Roan wywołuje internetową debatę

Léa Michel
Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Chappell Roan, królowa sceny muzycznej, rozpaliła ogień w pierwszym rzędzie Acne Studios podczas Paryskiego Tygodnia Mody. Jej teatralny look, uzupełniony dramatycznym makijażem, wywołał debatę w mediach społecznościowych.

Total look w hipnotycznym ombre koronkowym

Piosenkarka miała na sobie ciemnoniebieską, koronkową sukienkę z gradientem, od kryjącego, gorsetowego golfu po asymetryczną spódnicę do połowy łydki. Pończochy z siateczki, czarne koronkowe rękawiczki i wzorzyste czółenka dopełniały tę wyrafinowaną stylizację ombre. Jej ostry, ognistoczerwony bob sięgający do brody podkreślał gotycką, lalkową atmosferę.

Co przyciąga uwagę? Jej makijaż: intensywnie niebiesko-zielone, przydymione oczy, łukowato wygięte brwi, ciemne, matowe usta. Ta wyrzeźbiona twarz przywodziła na myśl odświeżoną wersję lalki vintage, idealnie wpisując się w estetykę Acne Studios na jesień 2026.

Gorące kontrowersje: „Straszna lalka” kontra „Jej genialna marka”

Reakcje w mediach społecznościowych były natychmiastowe: krytykę w stylu „Wygląda jak lalka, to straszne” lub „Ona zawsze dziwnie wygląda” zestawiano z pochwałami: „To jej marka, taka świeża!” lub „Wizjonerska” .

Chappell, spadkobierca obozu Hollywood

Ten paryski występ potwierdza jej zamiłowanie do „teatralnej przejrzystości”. Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Chappell Roan przekształca pierwszy rząd w artystyczny występ, wierna swojemu kiczowato-popowemu światu.

Dzięki makijażowi i koronkowej sukience Chappell Roan przemieniła pierwszy rząd Acne w prawdziwą manifestację. Uwielbiana lub znienawidzona, ta stylizacja podzieliła, ale i zafascynowała, udowadniając, że jej „niezwykła marka” to właśnie to, co czyni ją niezapomnianą.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
