W wieku 67 lat Jamie Lee Curtis przyciąga wzrok w eleganckiej czarnej sukience

Jamie Lee Curtis po raz kolejny udowodniła, że doskonale radzi sobie na czerwonym dywanie, wybierając prostą, lecz twarzową czarną sukienkę. Na nowojorskiej premierze serialu „Scarpetta” amerykańska aktorka, producentka i reżyserka pojawiła się w modnej i wyrazistej kreacji, która natychmiast urzekła kamery.

Czarna sukienka, która jest tak prosta, jak i pochlebna

Na wieczór Jamie Lee Curtis założyła czarną, dopasowaną sukienkę o obcisłym kroju, który podkreślał jej figurę i pewność siebie. Marszczenia na biodrach podkreślały sylwetkę, a długa spódnica o kroju syreny, przedłużona subtelnym trenem, dodawała odrobinę klasycznej elegancji. Dzięki długim rękawom sukienka idealnie łączyła hollywoodzki szyk z ponadczasową elegancją.

Dodatki wybrane, aby podkreślić jej charyzmę

Nigdy nie brakowało jej pewności siebie, a Jamie Lee Curtis dopełniła swój strój efektownym naszyjnikiem z wisiorkiem, kolczykami, okularami przeciwsłonecznymi i małą czarną bolerkiem zarzuconą na ramiona. Na Instagramie, przed wyjściem na premierę, żartobliwie nazwała siebie „główną suką u władzy”, co było ukłonem w stronę jej szczerej natury i bezkompromisowego akceptowania swojego wieku i stylu. Na czerwonym dywanie, ramię w ramię ze swoją partnerką z planu, australijsko-amerykańską aktorką Nicole Kidman, emanowała koleżeństwem i prezencją dorównującą młodszemu pokoleniu.

Gwiazda, która w wieku 67 lat na nowo definiuje elegancję

W serialu „Scarpetta”, dostępnym na Amazon Prime Video, Nicole Kidman gra lekarza sądowego Kay Scarpettę, a Jamie Lee Curtis wciela się w jej siostrę, Dorothy Farinelli. Tego wieczoru, na nowojorskiej premierze serialu, to właśnie Jamie przypomniała wszystkim, że dojrzałość może być synonimem odwagi. W wieku 67 lat udowadnia, że czerń wcale nie jest nudna, a wręcz przeciwnie – staje się wyrazem stylu, gdy idealnie podkreśla figurę.

W tej rzeźbiącej czarnej sukience i z pewnością siebie Jamie Lee Curtis po raz kolejny rzuca wyzwanie stereotypom dotyczącym wieku na czerwonym dywanie. Łącząc humor, pewność siebie i dyskretną elegancję, aktorka udowadnia, że w wieku 67 lat wciąż można stworzyć jedną z najbardziej efektownych stylizacji sezonu w czarnej, obcisłej sukience.

