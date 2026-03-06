„Wspaniała”: Nicole Kidman odważyła się założyć spektakularną spódnicę na czerwonym dywanie

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

Nicole Kidman rozświetliła nowojorską premierę filmu „Scarpetta” ultra-elegancką, całkowicie czarną stylizacją. Australijska aktorka przykuła uwagę wszystkich, po raz kolejny udowadniając, że jest prawdziwą mistrzynią czerwonego dywanu.

Wyrafinowany czarny garnitur

Na wydarzeniu w Regal Union Square Nicole Kidman miała na sobie oversize'ową, czarną, dwurzędową marynarkę ze złotymi guzikami, zestawioną z czarną spódnicą ozdobioną delikatnymi piórami. Ta spektakularna, lekka i teksturowana spódnica dodała zwiewnego akcentu męskiemu krojowi marynarki. Srebrne pierścionki dopełniały całość elegancją.

Falowane włosy i naturalny blask

Jej rozpuszczone, falowane blond włosy okalały promienną twarz, a subtelny makijaż podkreślał jej naturalny blask. Nicole Kidman emanowała pewnością siebie i naturalnym hollywoodzkim urokiem, pozując z amerykańską aktorką, producentką i reżyserką Jamie Lee Curtis, swoją partnerką w filmie „Scarpetta”, gdzie wcieliła się w rolę genialnej patolożki sądowej Kay Scarpetty.

„Wspaniały”: fani są pod wrażeniem

W mediach społecznościowych zalewają nas reakcje: „Wspaniała Nicole, zawsze taka elegancka” lub „Ta spódnica jest spektakularna, wyglądasz idealnie”. Fani chwalą ją za odwagę i umiejętność swobodnego łączenia krawiectwa z kobiecością.

Scarpetta: thriller, który zapowiada się wybuchowo

W serialu Amazon Prime Video, dostępnym od 11 marca, Nicole Kidman rozwiązuje zagadki kryminalne związane z zaawansowaną technologią u boku Jamie Lee Curtis (jej siostry Dorothy) i Ariany DeBose. Podczas premiery Nicole z czułością mówiła o swoich córkach: „ Powiedzą mi, kim są”.

W swojej spódnicy z piór i oversize'owej marynarce Nicole Kidman stworzyła oszałamiającą, całkowicie czarną stylizację. W wieku 58 lat na nowo zdefiniowała elegancję czerwonego dywanu, udowadniając, że prawdziwy styl wykracza poza wiek – gdyby ktoś jeszcze w to wątpił.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
W wieku 67 lat Jamie Lee Curtis przyciąga wzrok w eleganckiej czarnej sukience
„Koty nie są przyjaznymi zwierzętami”: wypowiedzi tej piosenkarki wywołują kontrowersje

