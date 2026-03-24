Aktorka Denise Richards udostępnia zdjęcia ze swojej operacji plastycznej

Anaëlle G.
Amerykańska aktorka i modelka Denise Richards udostępniła zdjęcia przed i po operacji plastycznej twarzy, w pełni akceptując swój zabieg. Podczas gdy niektórzy internauci chwalili jej szczerość i uznali „efekt za imponujący”, inni wyrażali zdziwienie, a nawet dezaprobatę, ubolewając, że „kobiety wciąż czują się zmuszone do uciekania się do operacji, aby zachować młodość i dostosować się do standardów piękna”.

Celowana chirurgia kosmetyczna

Denise Richards opublikowała na Instagramie zdjęcia, na których widać efekty jej metamorfozy z 2025 roku, przeprowadzonej przez dr. Bena Talei. Głęboki lifting twarzy, połączony z liftingiem brwi, plastyką górnej powieki, liftingiem warg i przeszczepem tłuszczu, daje jej „nową twarz”. „Chciałam przywrócić wszystko do stanu pierwotnego” – powiedziała w wywiadzie dla Allure , podkreślając, że „nie chodziło tylko o powierzchowne zabiegi, ale o ukierunkowaną operację plastyczną”.

Podejście „przeciwko stygmatyzacji”

Świadoma stygmatyzacji otaczającej kobiety, które wybierają operację zamiast „naturalnego starzenia się”, Denise Richards chce znormalizować te wybory. „Dorastałyśmy razem w latach 90., czas podzielić się tym, co naprawdę robimy” – mówi, odrzucając pogląd, że to tabu. Według niej, poddanie się operacjom plastycznym i otwarta rozmowa o nich są całkowicie akceptowalne, aby odczarować ten problem i zapobiec jego przekształceniu się w wstydliwą tajemnicę.

Mieszane reakcje w mediach społecznościowych

Podczas gdy wielu chwali szczerość Denise Richards i podziwia efekt, inni wyrażają zdziwienie, a nawet krytykę, ubolewając nad tym, że społeczeństwo wciąż zmusza kobiety do uciekania się do operacji chirurgicznych, aby zachować „wiecznie młody” wygląd i dostosować się do standardów piękna.

Zabieg spotkał się jednak również z dużym uznaniem. Komentarze wspominają o „idealnym liftingu twarzy”, podkreślając naturalny efekt i niewymuszony, promienny wygląd. Wiele osób chwali jego transparentność, co stanowi ostry kontrast z powszechnym wśród celebrytów zaprzeczaniem tego typu zabiegom. Kilka osób podkreśla, że otwarte dzielenie się tym wyborem pomaga odczarować chirurgię plastyczną i pokazuje, że można świadomie podejmować decyzje bez wstydu.

Ostatecznie, otwarcie dzieląc się efektami swojej operacji plastycznej, Denise Richards demonstruje poziom szczerości, wciąż rzadki w Hollywood. Jej świadectwo przyczynia się do szerszej debaty na temat wolności kobiet do decydowania o swoim wizerunku bez osądzania i sprzecznych oczekiwań dotyczących starzenia się.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Drew Barrymore, mając 51 lat, opowiada o swoich doświadczeniach z aplikacjami randkowymi
W wieku 67 lat Jamie Lee Curtis wzbudziła sensację w minimalistycznej białej sukience

