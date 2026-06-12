W wieku 57 lat Jennifer Aniston zachwyciła swoim wyglądem w zielonej sukience w Los Angeles

Amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Jennifer Aniston przypomina nam, że sukces publicznego wystąpienia nie zależy od liczby scen, ale od perfekcyjnego stylu. Niedawno, po raz pierwszy od kilku miesięcy, pojawiła się publicznie na pokazie amerykańskiego serialu telewizyjnego „The Morning Show” w Los Angeles. Jej stylizacja szybko wywołała lawinę komentarzy.

Ciemnozielona, dopasowana sukienka

Na czerwonym dywanie podczas tego prywatnego pokazu Jennifer Aniston pojawiła się w długiej, ciemnozielonej sukni, idealnie skrojonej i dopasowanej do jej figury. Suknia bez rękawów charakteryzowała się prostym dekoltem i talią podkreśloną zintegrowanym paskiem – typowym dla graficznych krojów, które aktorka preferuje od kilku sezonów. Wybrany odcień, głęboka, niemal jodłowa zieleń, idealnie współgrał z karmelowymi włosami aktorki i subtelnie podkreślał jej muśniętą słońcem cerę.

Jeśli chodzi o dodatki, Jennifer Aniston postawiła na minimalistyczny, ale uporządkowany styl: szpilki z odkrytymi palcami i garść delikatnych bransoletek na nadgarstku. Jej charakterystyczną fryzurą był przedziałek na boku, delikatne suszenie i pasemka wokół twarzy.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Anę Flávię 🇧🇷 (@jennifeeraniiston)

Reese Witherspoon, wieloletnia partnerka

Jennifer Aniston nie była sama w tym występie. Obok niej amerykańska aktorka, producentka i bizneswoman Reese Witherspoon pozowała fotografom w równie eleganckiej stylizacji: czarna marynarka z głębokim dekoltem i pasująca do niej spódnica, dopełniona delikatnymi kolczykami-kołami, czółenkami w szpic i fryzurą, również zaczesaną na bok. Zgrany duet bez wyraźnego planu – dowód długoletniej przyjaźni.

Przyjaźń, która narodziła się na planie „Przyjaciół”

Ich przyjaźń rozpoczęła się w 2000 roku na planie serialu „Przyjaciele”, w którym 23-letnia wówczas Reese Witherspoon grała siostrę Rachel Green. Młoda aktorka właśnie została mamą i między ujęciami karmiła piersią swoją córkę Avę. To właśnie tam Jennifer Aniston powitała ją z serdecznością, którą do dziś pamięta.

Wiosną ubiegłego roku, z okazji 50. urodzin Reese Witherspoon, Jennifer Aniston złożyła jej szczególnie wzruszający hołd w mediach społecznościowych: „Ma 50 lat i nadal jest moją ulubioną małą fajerwerką. Moją siostrą, moją partnerką i moim sercem od 30 lat”.

Wystąpienie, które oznacza publiczny powrót

Ten pokaz w Los Angeles to tak naprawdę pierwsze duże publiczne wydarzenie Jennifer Aniston od listopada ubiegłego roku. Ta dyskrecja sprawia, że jej pojawienie się jest tym bardziej cenne – i przypomina, że w dobie przesytu wizerunkiem, niedobór często pozostaje najskuteczniejszą strategią.

W tej ciemnozielonej sukience Jennifer Aniston prezentuje się elegancko i perfekcyjnie, potwierdzając tym samym swój status jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiego kina.