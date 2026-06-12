W wieku 57 lat Jennifer Aniston zachwyciła swoim wyglądem w zielonej sukience w Los Angeles

Anaëlle G.
@jenniferaniston / Instagram

Amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Jennifer Aniston przypomina nam, że sukces publicznego wystąpienia nie zależy od liczby scen, ale od perfekcyjnego stylu. Niedawno, po raz pierwszy od kilku miesięcy, pojawiła się publicznie na pokazie amerykańskiego serialu telewizyjnego „The Morning Show” w Los Angeles. Jej stylizacja szybko wywołała lawinę komentarzy.

Ciemnozielona, dopasowana sukienka

Na czerwonym dywanie podczas tego prywatnego pokazu Jennifer Aniston pojawiła się w długiej, ciemnozielonej sukni, idealnie skrojonej i dopasowanej do jej figury. Suknia bez rękawów charakteryzowała się prostym dekoltem i talią podkreśloną zintegrowanym paskiem – typowym dla graficznych krojów, które aktorka preferuje od kilku sezonów. Wybrany odcień, głęboka, niemal jodłowa zieleń, idealnie współgrał z karmelowymi włosami aktorki i subtelnie podkreślał jej muśniętą słońcem cerę.

Jeśli chodzi o dodatki, Jennifer Aniston postawiła na minimalistyczny, ale uporządkowany styl: szpilki z odkrytymi palcami i garść delikatnych bransoletek na nadgarstku. Jej charakterystyczną fryzurą był przedziałek na boku, delikatne suszenie i pasemka wokół twarzy.

Reese Witherspoon, wieloletnia partnerka

Jennifer Aniston nie była sama w tym występie. Obok niej amerykańska aktorka, producentka i bizneswoman Reese Witherspoon pozowała fotografom w równie eleganckiej stylizacji: czarna marynarka z głębokim dekoltem i pasująca do niej spódnica, dopełniona delikatnymi kolczykami-kołami, czółenkami w szpic i fryzurą, również zaczesaną na bok. Zgrany duet bez wyraźnego planu – dowód długoletniej przyjaźni.

Przyjaźń, która narodziła się na planie „Przyjaciół”

Ich przyjaźń rozpoczęła się w 2000 roku na planie serialu „Przyjaciele”, w którym 23-letnia wówczas Reese Witherspoon grała siostrę Rachel Green. Młoda aktorka właśnie została mamą i między ujęciami karmiła piersią swoją córkę Avę. To właśnie tam Jennifer Aniston powitała ją z serdecznością, którą do dziś pamięta.

Wiosną ubiegłego roku, z okazji 50. urodzin Reese Witherspoon, Jennifer Aniston złożyła jej szczególnie wzruszający hołd w mediach społecznościowych: „Ma 50 lat i nadal jest moją ulubioną małą fajerwerką. Moją siostrą, moją partnerką i moim sercem od 30 lat”.

Wystąpienie, które oznacza publiczny powrót

Ten pokaz w Los Angeles to tak naprawdę pierwsze duże publiczne wydarzenie Jennifer Aniston od listopada ubiegłego roku. Ta dyskrecja sprawia, że jej pojawienie się jest tym bardziej cenne – i przypomina, że w dobie przesytu wizerunkiem, niedobór często pozostaje najskuteczniejszą strategią.

W tej ciemnozielonej sukience Jennifer Aniston prezentuje się elegancko i perfekcyjnie, potwierdzając tym samym swój status jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiego kina.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Sabrina Carpenter, ubrana w czarny koronkowy kostium, oddaje hołd jednemu z najbardziej kultowych okresów w karierze Madonny

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sabrina Carpenter, ubrana w czarny koronkowy kostium, oddaje hołd jednemu z najbardziej kultowych okresów w karierze Madonny

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Sabrina Carpenter pojawiła się w nowym teledysku Madonny „CONFESSIONS II - The Film”....

Aktorka Ester Expósito prezentuje szykowny wygląd w romantycznym białym stroju

Hiszpańska aktorka i modelka Ester Expósito nie ogranicza się wyłącznie do międzynarodowej kariery aktorskiej. Hiszpańska gwiazda serialu „Elite”...

W wieku 67 lat piosenkarka Madonna zaskakuje „odważnymi” wyborami modowymi

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Madonna nadal odrzuca wszelkie idee stylistycznej emerytury. Królowa Popu właśnie zaliczyła kolejny spektakularny...

Zapaśniczka Liv Morgan przyciąga wzrok swoim letnim, plażowym wyglądem

Liv Morgan to jedna z najpopularniejszych wrestlerek w WWE. Tym razem wzbudziła sensację wśród swoich fanów nad morzem,...

Koszykarka Angel Reese nadal zachwyca swoim wyglądem poza boiskiem.

Amerykańska koszykarka Angel Reese, która stała się jedną z najpopularniejszych postaci w WNBA i jedną z najbardziej wpływowych...

Mistrzostwa Świata 2026: Dlaczego partnerzy piłkarzy fascynują nie tylko na boisku

Od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku wszystkie oczy będą zwrócone na stadiony Stanów Zjednoczonych, Meksyku i...