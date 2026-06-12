Sabrina Carpenter, ubrana w czarny koronkowy kostium, oddaje hołd jednemu z najbardziej kultowych okresów w karierze Madonny

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Sabrina Carpenter pojawiła się w nowym teledysku Madonny „CONFESSIONS II - The Film”. Jej strój – prześwitujące koronkowe body i czarne dodatki – to bezpośredni hołd dla ery disco, z czasów, gdy królowa popu była gwiazdą.

Body koronkowe z rękawami o długości 3/4

Na zdjęciach z teledysku, krążących w mediach społecznościowych, Sabrina Carpenter tańczy na parkiecie w dopasowanym, czarnym body z ażurowej koronki. Strój, z głębokim, okrągłym dekoltem i rękawami do łokci, jest noszony na czarnym bralette, subtelnie widocznym przez ażurowy wzór materiału.

Cienki, dopasowany czarny pasek podkreśla talię, nadając całości strukturę, a następnie opada wzdłuż nogawek, z charakterystycznym dla kostiumów scenicznych wysokim rozcięciem. Sabrina Carpenter dodała parę czarnych koronkowych rękawiczek sięgających do nadgarstków – detal, który mocno wpisuje się w historyczną estetykę tego stroju.

Fryzura bombowa i bordowy makijaż

Sabrina Carpenter postawiła na wyjątkowo stylową, plażową fryzurę: jej platynowe blond włosy zostały ułożone w bujne fale z grzywką typu „kurtyna” rozdzieloną na środku. Ta fryzura czerpie inspirację ze stylu gwiazd filmowych lat 60. i 80. – amerykańskich pin-upów, gwiazd disco i spuścizny Brigitte Bardot. Pionową linię stylizacji dopełniały błyszczące kryształowe kolczyki w kształcie żyrandola.

W kwestii urody Sabrina Carpenter postawiła na głęboki odcień burgundu nałożony na powieki, kości policzkowe i usta – monochromatyczny wybór, który nadaje twarzy kinowego wymiaru.

📸| Sabrina Carpenter w krótkometrażowym filmie Madonny „Confessions II”. pic.twitter.com/GVaXMQJkXG — Sabrina Carpenter All-News 🐾 (@SCANews_) 8 czerwca 2026 r.

Kody Madonny z lat 80. odtworzone dosłownie

To właśnie ta gramatyka sprawia, że ten występ jest szczególnie udany. Na zdjęciu Sabrina Carpenter oddaje hołd kultowemu okresowi początku lat 80., kiedy Madonna bywała w legendarnych nowojorskich klubach nocnych, takich jak Danceteria – klubie, który już nie istnieje, a który Sabrina Carpenter wykorzystała wówczas nawet jako motyw przewodni jednego z utworów na swoim nowym albumie.

Prześwitujący body, koronkowe rękawiczki, wyrazisty pasek, znaczący uśmiech: wszystkie cechy charakterystyczne są obecne. Perfekcyjnie dopracowana interpretacja klubowej estetyki, jednocześnie precyzyjna w nawiązaniach i zdecydowanie współczesna w stylu. Dowód, o ile w ogóle potrzebny, że Sabrina Carpenter potrafi poruszać się w wielu gatunkach – w tym w muzycznym dziedzictwie minionych dekad.

Współpraca wykraczająca poza teledysk

To nie pierwszy raz, kiedy te dwie wokalistki dzielą scenę. Wiosną ubiegłego roku, podczas swojego głównego występu na festiwalu Coachella, Sabrina Carpenter zaprosiła Madonnę na scenę, aby zaśpiewała ich duet. Niedawno Madonna dała niespodziewany koncert na Times Square, promując swój muzyczny powrót. Ta dynamika subtelnie ukazuje rosnącą więź między obiema artystkami – na przestrzeni pokoleń.

W tym czarnym koronkowym body Sabrina Carpenter oferuje o wiele więcej niż epizod w teledysku. Składa prawdziwy przekaz: artystki, która wie, jak oddać hołd swoim poprzednikom, budując jednocześnie własną tożsamość wizualną. I która udowadnia, że można być w pełni współczesnym, opowiadając historię tych, którzy przetarli szlaki.

