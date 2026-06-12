W dwuczęściowym stroju w kolorze niebiesko-zielonym Sofia Vergara potwierdziła swoje upodobanie do dopasowanych sylwetek.

Kolumbijsko-amerykańska aktorka, modelka, producentka i prezenterka telewizyjna Sofia Vergara opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie – proste selfie w lustrze zrobione z przyjaciółką – na którym pozuje w wyjątkowo stylowym, niebiesko-zielonym, dwuczęściowym stroju. To stylizacja idealnie oddaje jej charakterystyczny styl, który pielęgnuje od lat.

Wysoka opaska w kolorze niebiesko-zielonym z nadrukiem akwarelowym

Na zdjęciu udostępnionym w mediach społecznościowych Sofia Vergara ma na sobie top bandeau bez ramiączek w palecie odcieni głębokiego błękitu i turkusowej zieleni. Detalem, który czyni ten element szczególnie efektownym, jest inspirowany akwarelą, niemal malarski nadruk, który nadaje tkaninie niemal artystyczny wymiar. Z każdym ruchem odcienie zdają się zlewać w jedno. Prosty dekolt idealnie podkreśla obojczyki i ramiona. Ten graficzny wybór modeluje sylwetkę, jednocześnie podkreślając skórę.

Dopasowana spódnica dla kompletnego, zwiewnego wyglądu

Aby nadać stylizacji spójny charakter, aktorka wybrała spódnicę pasującą do topu, w tym samym niebiesko-zielonym odcieniu i z akwarelowym nadrukiem. Ta spójność kolorystyczna przekształca sylwetkę w prawdziwie spójną całość wizualną – dokładnie to, czego szukają projektanci na wybiegach wiosna/lato 2026, preferując skoordynowane stylizacje od stóp do głów. Cienki, widoczny pas między topem a spódnicą dodaje stylizacji nuty nowoczesności.

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Charakterystyczna sylwetka Sofii Vergary

Ta stylizacja wpisuje się w bardzo spójną koncepcję. Od lat Sofia Vergara kultywuje styl, który łączy w sobie dopasowanie, dopasowane ubrania i nasycone kolory. Ten charakterystyczny styl idealnie pasuje do figury, która przyniosła jej sławę, zwłaszcza w serialu „Współczesna rodzina”, gdzie przez jedenaście sezonów grała kultową Glorię. Jeśli chodzi o fryzurę, aktorka pozostała wierna swojej tożsamości wizualnej: długie, proste, brązowe włosy z przedziałkiem na środku, opadające kaskadą na ramiona. Proste cięcie, ale natychmiast rozpoznawalne dla jej fanów.

Powrót palety barw niebiesko-zielonych na wybiegach

Poza indywidualnym stylem, dzisiejsze wybory kolorystyczne odzwierciedlają autentyczny trend. Na wybiegach wiosna/lato 2026 królowały odcienie morskiej zieleni, błękitu i turkusu – dowód na to, że ta paleta, długo zarezerwowana dla świata sportu i świąt, zyskuje na popularności w strojach formalnych.

Dzięki temu niebiesko-zielonemu zestawowi Sofia Vergara stworzyła jedno ze swoich najpiękniejszych zdjęć na Instagramie w tym roku. Idealnie wykonany letni strój, który z pewnością wywołał reakcje wśród jej obserwatorów i zainspirował fanów mody.