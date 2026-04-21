W tej sukience z metalicznym połyskiem aktorka Eva Longoria tworzy niezapomniany look

Na otwarcie nowej galerii Davida Geffena w LACMA w Los Angeles Eva Longoria wybrała kreację, która z pewnością przykuła wzrok. Jej mieniąca się, metaliczna sukienka zrobiła niezapomniane wrażenie tego wieczoru.

Historyczny wieczór dla LACMA

16 kwietnia 2026 r. Muzeum Sztuki Hrabstwa Los Angeles (LACMA) świętowało otwarcie nowej Galerii Davida Geffena. Projekt, którego koszt wyniósł blisko 724 miliony dolarów i który ukończono po sześciu latach budowy.

Z tej okazji zgromadziło się mnóstwo znanych osobistości, w tym grecko-amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy Tom Hanks oraz grecko-amerykańska aktorka, producentka i piosenkarka Rita Wilson, amerykańska aktorka i producentka filmowa Sharon Stone, amerykańska bizneswoman Paris Hilton, niemiecko-amerykańska modelka i osobowość telewizyjna Heidi Klum, amerykańska pianistka i piosenkarka Alicia Keys oraz amerykański reżyser, producent i scenarzysta George Lucas. Wszystko to odbyło się w atmosferze sztuki i elegancji w nowo odrestaurowanych muzealnych przestrzeniach.

Liliowa sukienka z cekinami, która przyciągała całe światło

Eva Longoria wybrała suknię bez ramiączek, w całości haftowaną liliowymi cekinami, której postrzępiony brzeg sięgał aż do ziemi. Cekinowy dekolt płynnie przechodził od gorsetu do spódnicy, tworząc świetlistą, 360-stopniową sylwetkę. Obserwatorzy uznali, że kreacja idealnie sprawdzi się na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes, biorąc pod uwagę jej olśniewający blask.

Aktorka dopełniła swoją stylizację diamentowym naszyjnikiem, który tworzył lśniący kołnierz wokół jej szyi, oraz karmelowymi szpilkami na platformie, które odsłaniały czerwony pedicure. Jej makijaż był celowo stonowany – naturalny róż, różowe usta i przydymiony eyeliner – aby strój mógł wysunąć się na pierwszy plan.

Miejsce pełne znaczenia dla Evy Longorii

LACMA zajmuje szczególne miejsce dla Evy Longorii: to właśnie tam poznała swojego męża, José Bastóna, w 2013 roku. Para przygotowuje się do obchodów dziesiątej rocznicy ślubu, która odbędzie się 21 maja. José Bastón towarzyszył jej tego wieczoru, ubrany w czarny garnitur, białą koszulę ze srebrnymi guzikami i muszkę.

Eva Longoria, daleka od ograniczania się do czerwonego dywanu, obecnie pracuje nad produkcją i reżyserią komedii Netflixa zatytułowanej „The Fifth Wheel”. Projekt ten potwierdza, że aktorka wciela się w różnorodne role i prezentuje zapadające w pamięć kreacje.