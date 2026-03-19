Piosenkarka zaskakuje odważnym wyglądem w sukience „iluzji optycznej”

Léa Michel
@sukiwaterhouse / Instagram

Brytyjska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i modelka Suki Waterhouse zaskoczyła publiczność na premierze filmu „The Drama” w Los Angeles „odważnym” strojem haute couture, ubrana w patchworkową sukienkę z „złudzeniami optycznymi”.

Dzieło Harrisa Reeda, które można interpretować na wiele sposobów

17 marca 2026 roku Suki Waterhouse pojawiła się na czerwonym dywanie w rzeźbiarskiej sukni. Ta patchworkowa kreacja bez rękawów łączyła żywe kolory i kontrastujące wzory: usztywniony gorset zdawał się łączyć kilka sukienek w jedną. Górę zdobiły niebieskie pióra, a sylwetka idealnie podkreślała jej figurę, tworząc urzekający efekt wizualny.

Minimalistyczne dodatki i starannie przemyślany makijaż

Suki pozwoliła sukience zająć centralne miejsce, dodając jedynie kilka subtelnych pierścionków. Jej włosy, ułożone w luźny kok z charakterystyczną grzywką i falującymi pasmami, podkreślały makijaż, który podkreślał jej rysy. To minimalistyczne podejście wzmocniło teatralny charakter stroju, przekształcając każdy ruch w żywą scenę.

Robert Pattinson uzupełnia ekscentryczny duet

Jej partner, brytyjski aktor, model i muzyk Robert Pattinson, gwiazda filmu „The Drama” u boku amerykańskiej aktorki i producentki Zendayi, wystąpił w różowym garniturze, zielonej koszuli, żółtym krawacie w paski i butach ze skóry węża. Ten duet, łączący „modowy dramat” z wyraźną chemią, zachwycił fotografów, tworząc idealnie zsynchronizowaną parę artystów.

Suknia Suki Waterhouse, stworzona z „iluzji optycznej”, na nowo zdefiniowała czerwony dywan jako doświadczenie wizualne, udowadniając, że piosenkarka doskonale potrafi zaskakiwać swoich gości. To był modowy moment, który łączył w sobie śmiałość, wyrafinowanie i niezapomnianą demonstrację więzi łączącej parę.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Strój Gwyneth Paltrow, uznany za „ograniczający", dzieli internautów

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

