Rosalía rozpala scenę, tworząc garderobę godną futurystycznego baletu

Na scenie niektórzy artyści przekraczają granice zarówno wizualnego, jak i muzycznego performansu. Kostium staje się wówczas centralnym elementem spektaklu. To właśnie takie podejście przyniosło sukces Rosalii, która zainaugurowała swoją trasę eLUX Tour strategią artystyczną łączącą taniec klasyczny, futurystyczną estetykę i iluzje sceniczne.

Godne uwagi wprowadzenie na rynek w Lyonie

To właśnie w LDLC Arena, 16 marca 2026 roku, Rosalía zainaugurowała swoją międzynarodową trasę koncertową. Według magazynu People, hiszpańska piosenkarka, autorka tekstów i muzyk zaprezentowała „show zbudowane wokół wyjątkowo rozbudowanego wizualnego wszechświata” .

Już od pierwszych minut nastrój jest ustalony: spektakl wykracza poza ramy samej muzyki, przyjmując holistyczne podejście, zbliżone do opery czy baletu współczesnego. Program zawiera setlistę około dwudziestu utworów, którym towarzyszą zmieniające się scenografie i efektowne zmiany kostiumów.

Stroje inspirowane baletem

Wśród najczęściej omawianych elementów, centralne miejsce zajmują kostiumy. Rosalía w szczególności pojawia się w stroju inspirowanym baletem klasycznym: białym trykocie, różowym tutu i balerinkach, przerobionych na nowoczesną estetykę. Ten strój, w połączeniu z eteryczną choreografią, wzmacnia wrażenie połączenia koncertu z występem artystycznym.

Rosalía jest czasami niesiona lub towarzyszona przez tancerzy, tworząc wizualne obrazy przypominające choreograficzne przedstawienie. Inne sylwetki wzbogacają ten świat: zwiewne sukienki, ustrukturyzowane elementy lub zestawy łączące lekkie tkaniny z bardziej graficznymi detalami.

Między modą, performansem i opowiadaniem historii

Garderoba Rosalii to coś więcej niż tylko seria stylizacji. Tworzy spójną narrację, w której każdy strój odzwierciedla określony nastrój lub zamysł artystyczny. Obserwujemy przejścia między sylwetkami inspirowanymi tańcem klasycznym a tymi bardziej współczesnymi, nawiązującymi do estetyki klubowej lub awangardowej. Ta różnorodność odzwierciedla jej muzyczną tożsamość, znaną z „mieszania wpływów i gatunków”. Kostium staje się przedłużeniem tego hybrydowego podejścia.

Poza kostiumami, wizualny wymiar spektaklu opiera się również na dopracowanej scenografii. Rosalía wykorzystuje iluzje optyczne, bawiąc się perspektywą, kształtami i ruchem na scenie. W niektórych spektaklach jest zawieszona lub obramowana elementami graficznymi, którymi manipulują tancerze, tworząc niemal abstrakcyjne obrazy. Takie podejście wzmacnia tożsamość spektaklu, w którym każda piosenka staje się kompletnym tableau, zbudowanym wokół konkretnego wizualnego uniwersum.

Ambitna międzynarodowa trasa koncertowa

Trasa koncertowa „LUX Tour” będzie kontynuowana w kilku krajach, z serią koncertów ogłoszonych na całym świecie. Trasa ta towarzyszy premierze jej albumu „Lux”, którego premiera odbędzie się w listopadzie 2025 roku. Dzięki temu projektowi Rosalía umacnia swoją pozycję na scenie międzynarodowej, oferując koncerty, w których aspekt wizualny odgrywa równie ważną rolę, co muzyka.

Dzięki temu nowemu spektaklowi Rosalía oferuje znacznie więcej niż koncert: wciągające doświadczenie, w którym moda, taniec i inscenizacja przenikają się. Jej garderoba, inspirowana baletem, ale przemyślana na nowo w duchu współczesnej estetyki, ilustruje jasny cel: przekształcenie każdego występu w wizualne dzieło sztuki. To podejście pomaga na nowo zdefiniować konwencje współczesnego performansu muzycznego.

