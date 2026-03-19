W wieku 60 lat Elizabeth Hurley zachwyca wzrokiem w mieniącej się sukience.

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley oczarowała wszystkich na gali Portrait Gala 2026 w National Portrait Gallery w Londynie, prezentując się w lśniącej, asymetrycznej sukni, która podkreślała jej figurę.

Spektakularna i strukturalna sukienka

17 marca 2026 roku Elizabeth Hurley zachwyciła na czerwonym dywanie w obcisłej kreacji zdobionej cekinami i kryształami, łączącej długi rękaw z jednej strony z ultrawysokim rozcięciem na udzie z drugiej. Spiralny motyw inkrustowany na biodrze dodał jej dramatycznej objętości, a wycięcie elegancko odsłaniało nogę przy każdym ruchu. Ta kreacja podkreślała jej figurę z mistrzowskim kunsztem haute couture.

Akcesoria, które dopełniają blask

Elizabeth postawiła również na srebrne szpilki na platformie, błyszczące kolczyki w kształcie żyrandola i intensywny, przydymiony makijaż, podkreślony odrobiną różu na ustach. Jej gładkie, lśniące włosy, zaczesane na jedno ramię, podkreślały tę lśniącą stylizację ponadczasową elegancją. Ten minimalistyczny wybór pozwolił sukience zająć centralne miejsce, przekształcając każde zdjęcie w kultowy obraz.

Gala wśród gwiazd

Wydarzenie (Portrait Gala 2026), które gromadzi świat mody, sztuki i celebrytów, aby sfinansować galerię, powitało również brytyjską modelkę i aktorkę Rosie Huntington-Whiteley w małej, czarnej sukience z głębokim dekoltem, brytyjską aktorkę Kristin Scott Thomas w długiej, stonowanej czarnej sukni, a także brytyjskiego komika Jamesa Cordena i brytyjską osobowość telewizyjną Tamarę Beckwith. Elizabeth Hurley, sfotografowana ręka w rękę z Beckwith, uosabiała absolutną elegancję londyńskiego wieczoru.

Krótko mówiąc, Elizabeth Hurley, znana z sukienki Versace z agrafkami (1994) i ponownego odkrywania archiwalnych modeli (jak na przykład sukienka Versace z 1999 roku odświeżona w 2026 roku), kultywuje ponadczasowy styl. W wieku 60 lat potwierdza swój status ikony mody, odrzucając konwenanse związane z wiekiem na rzecz stylizacji, które zawsze zachwycają.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Piosenkarka zaskakuje odważnym wyglądem w sukience „iluzji optycznej”
Article suivant
Zendaya w minimalistycznej sukience podkreśla swoją figurę na czerwonym dywanie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

