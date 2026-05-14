Jennifer Lopez łączy czerwoną sukienkę i detale vintage w efektownym looku

Amerykańska aktorka, piosenkarka, producentka i bizneswoman Jennifer Lopez ma wyjątkowy sposób na odświeżanie swoich klasyków. Na czerwonym dywanie podczas Roast of American komik, aktor, scenarzysta i producent Kevin Hart w Inglewood, niedawno zaprezentowała się w czerwonej, inspirowanej Y2K stylizacji, która przypomniała wszystkim, dlaczego od ponad dwudziestu lat jest ikoną stylu.

Czerwona sukienka z głębokim dekoltem

Na to wydarzenie Netflixa Jennifer Lopez założyła obcisłą czerwoną sukienkę typu halter z głębokim dekoltem, marszczonym dołem i rozcięciem sięgającym do uda. Po odwróceniu sukienki na drugą stronę, jej długość wyraźnie asymetrycznie się wydłużyła. Ten wybór projektu nawiązuje do czerwonych stylizacji J.Lo z lat 2000., ale z nutą nowoczesności.

Jennifer Lopez nie pojawiła się na Roast Kevina Harta jako widz – była częścią wieczornego programu, na festiwalu Netflixa, gdzie jest również jedną z muzycznych gwiazd roku, dzięki niespodziewanemu występowi na Coachelli. Jej obecność na czerwonym dywanie potwierdza jedno: jej umiejętność stworzenia równie efektownej czerwonej stylizacji w wieku 55 lat, co w wieku 30 lat – i robi to ze stylistyczną precyzją, która wcale nie jest nostalgiczna.

Akcesoria vintage

To właśnie odważna estetyka Y2K szczególnie przykuwała wzrok. Od okularów przeciwsłonecznych typu aviator z różowo-brązowymi szkłami i cienkimi złotymi oprawkami, po efektowną bransoletę na złotym łańcuszku, lśniącą złotą bransoletę i maleńką pikowaną torebkę z czerwonej skóry z okrągłym uchwytem otoczonym złotym łańcuszkiem – każdy element wyglądał, jakby został żywcem wyjęty z sesji zdjęciowej z początku XXI wieku. Cieliste czółenka z noskiem w szpic przełamywały czerwony monochromatyczny look.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez @jlopezcph

Gładkie rozczesanie, które przełamuje zwykłe loki

Jennifer Lopez zaskoczyła wszystkich również swoim makijażem, rezygnując z charakterystycznych, bujnych loków na rzecz gładkiego, jedwabistego rozczesania z przedziałkiem na środku i pasemkami okalającymi twarz. Prostokątne kolczyki w kolorze roztopionego złota, różowozłoty cień do powiek, błyszczące różowe usta w połączeniu z brązowym eyelinerem i wyrzeźbione kości policzkowe dopełniły makijaż, który łączył hollywoodzką opaleniznę z nutą elegancji roku 2026.

Dzień po Dniu Matki

To pojawienie się na czerwonym dywanie miało miejsce dzień po Dniu Matki (10 maja w Stanach Zjednoczonych), który Jennifer Lopez dyskretnie świętowała. Na filmie na Instagramie matka bliźniaków – Emme i Maxa (18 lat, z małżeństwa z Markiem Anthonym) – pozowała z domowym tortem czekoladowym ozdobionym spersonalizowanym „mamskim kawałkiem” z kolorowego lukru. Puszczając oko do kamery, zapytała swoich obserwatorów, czy powinna „zjeść kawałek mamy”, zanim udawała, że ugryzła kawałek ciasta. Radosna, rodzinna chwila, a następnie nieskazitelne pojawienie się na czerwonym dywanie – wszystko w niecałe 24 godziny.

Czerwona sukienka, złote okulary przeciwsłoneczne typu aviator i pikowana torba z kieszeniami – Jennifer Lopez reaktywowała swoje DNA roku 2000, dając jej pewność siebie osoby, która dokładnie wie, co robi.