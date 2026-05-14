Natalie Portman udostępniła zdjęcie, a internauci zauważyli jej „ciążowy brzuszek”.

Fabienne Ba.
@natalieportman / Instagram

Od czasu ogłoszenia swojej trzeciej ciąży w kwietniu 2026 roku izraelsko-amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Natalie Portman milczała na temat rosnącego brzucha. Z okazji Dnia Matki, obchodzonego w Stanach Zjednoczonych 10 maja, ogłosiła ciążę w paryskim Grand Palais, w towarzystwie własnej matki.

Legenda dla jego matki, kulturalna rekomendacja

To właśnie w karuzeli opublikowanej na Instagramie z okazji Dnia Matki Natalie Portman udostępniła pierwsze zdjęcie swojego ciążowego brzuszka. Na zdjęciu widać ją u boku matki w paryskim Grand Palais, a jej brzuszek jest widoczny pod luźnym T-shirtem. Od czasu oficjalnego ogłoszenia ciąży w kwietniu, aktorka po raz pierwszy pokazała publicznie swój brzuszek.

Wpisowi towarzyszyła dedykacja Natalie Portman poświęcona matce: „Największym błogosławieństwem w moim życiu było urodzenie się tej matce. Jest najbardziej troskliwą, najżyczliwszą, najciekawszą, najbardziej utalentowaną, najbardziej hojną, najzabawniejszą i najsympatyczniejszą osobą, jaką znam”. Wpis zawierał również rekomendację kulturalną dotyczącą wystawy Hilmy af Klint w Grand Palais, którą określiła jako „nie do przegapienia”. Typowy wpis Natalie Portman – osobisty, osadzony w Paryżu i skupiony na kulturze.

„Prawdziwy przywilej i cud”

To właśnie na łamach Harper's Bazaar Natalie Portman oficjalnie ogłosiła swoją ciążę w kwietniu 2026 roku: „Tanguy i ja jesteśmy zachwyceni. Jestem po prostu bardzo wdzięczna. Wiem, że to prawdziwy przywilej i cud”. Podzieliła się również swoją wyjątkową perspektywą na późną ciążę: „Wiedząc, że to prawdopodobnie ostatni raz, cieszę się każdą chwilą. Mam więcej energii, niż myślałam”.

To trzecie dziecko będzie pierwszym dzieckiem Natalie Portman i jej partnera Tanguya Destable'a, francuskiego producenta muzycznego. Aktorka jest już mamą Alepha, urodzonego w 2011 roku, i Amalii, urodzonej w 2017 roku, z poprzedniego związku z choreografem Benjaminem Millepiedem.

Reakcja użytkowników Internetu

Zdjęcie natychmiast wywołało falę entuzjastycznych komentarzy. Jej obserwatorzy odpowiedzieli z sympatią, zasypując ją gratulacjami, emotikonami serduszek i miłymi słowami. Wielu chwaliło prostotę i delikatność zdjęcia, uznając je za naturalne i wzruszające. W ciągu zaledwie kilku godzin post Natalie Portman zebrał tysiące polubień, co świadczy o zaangażowaniu publiczności w ten szczególnie wzruszający moment w jej życiu.

Ubrana w oversize'owy T-shirt, z Grand Palais w tle i matką u boku, Natalie Portman wybrała Dzień Matki (obchodzony w Stanach Zjednoczonych 10 maja), aby dać swoim obserwatorom pierwszy prawdziwy wgląd w tę długo oczekiwaną ciążę. Bez inscenizacji, bez dalszych oficjalnych ogłoszeń – po prostu zdjęcie wrzucone na karuzelę, na którym zatrzymały się miliony oczu.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Jennifer Lopez łączy czerwoną sukienkę i detale vintage w efektownym looku

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jennifer Lopez łączy czerwoną sukienkę i detale vintage w efektownym looku

Amerykańska aktorka, piosenkarka, producentka i bizneswoman Jennifer Lopez ma wyjątkowy sposób na odświeżanie swoich klasyków. Na czerwonym dywanie...

„Wciąż wspaniała”: 88-letnia Jane Fonda zachwyca olśniewającą figurą

Amerykańska aktorka i producentka Jane Fonda zaszczyciła swoją obecnością czerwony dywan 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja...

Aktorka Shay Mitchell wywołuje sensację w czerwonym body w stylu „Słonecznego patrolu”

Czerwony strój z serialu „Słoneczny patrol” jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii telewizji. Kanadyjska aktorka, modelka i...

Venus Williams wzbudziła sensację w sukience, prezentując swoje wyrzeźbione ramiona.

Amerykańska tenisistka Venus Williams przybyła do Kia Forum w Los Angeles, aby „podrażnić” amerykańskiego komika, aktora, scenarzystę i...

Hailey Bieber zachwyca plażowym strojem z wycięciami w panterkę

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber rozpoczęła lato 2026 na słonecznej wyspie w archiwalnym stroju plażowym z motywem...

„Anioł”: Bella Hadid przyciąga wzrok w satynowej sukience

Amerykańska modelka Bella Hadid udostępniła na Instagramie karuzelę zdjęć, które natychmiast podbiły internet. Pojawiła się w krótkiej satynowo-koronkowej...