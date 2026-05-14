Natalie Portman udostępniła zdjęcie, a internauci zauważyli jej „ciążowy brzuszek”.

Od czasu ogłoszenia swojej trzeciej ciąży w kwietniu 2026 roku izraelsko-amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Natalie Portman milczała na temat rosnącego brzucha. Z okazji Dnia Matki, obchodzonego w Stanach Zjednoczonych 10 maja, ogłosiła ciążę w paryskim Grand Palais, w towarzystwie własnej matki.

Legenda dla jego matki, kulturalna rekomendacja

To właśnie w karuzeli opublikowanej na Instagramie z okazji Dnia Matki Natalie Portman udostępniła pierwsze zdjęcie swojego ciążowego brzuszka. Na zdjęciu widać ją u boku matki w paryskim Grand Palais, a jej brzuszek jest widoczny pod luźnym T-shirtem. Od czasu oficjalnego ogłoszenia ciąży w kwietniu, aktorka po raz pierwszy pokazała publicznie swój brzuszek.

Wpisowi towarzyszyła dedykacja Natalie Portman poświęcona matce: „Największym błogosławieństwem w moim życiu było urodzenie się tej matce. Jest najbardziej troskliwą, najżyczliwszą, najciekawszą, najbardziej utalentowaną, najbardziej hojną, najzabawniejszą i najsympatyczniejszą osobą, jaką znam”. Wpis zawierał również rekomendację kulturalną dotyczącą wystawy Hilmy af Klint w Grand Palais, którą określiła jako „nie do przegapienia”. Typowy wpis Natalie Portman – osobisty, osadzony w Paryżu i skupiony na kulturze.

„Prawdziwy przywilej i cud”

To właśnie na łamach Harper's Bazaar Natalie Portman oficjalnie ogłosiła swoją ciążę w kwietniu 2026 roku: „Tanguy i ja jesteśmy zachwyceni. Jestem po prostu bardzo wdzięczna. Wiem, że to prawdziwy przywilej i cud”. Podzieliła się również swoją wyjątkową perspektywą na późną ciążę: „Wiedząc, że to prawdopodobnie ostatni raz, cieszę się każdą chwilą. Mam więcej energii, niż myślałam”.

To trzecie dziecko będzie pierwszym dzieckiem Natalie Portman i jej partnera Tanguya Destable'a, francuskiego producenta muzycznego. Aktorka jest już mamą Alepha, urodzonego w 2011 roku, i Amalii, urodzonej w 2017 roku, z poprzedniego związku z choreografem Benjaminem Millepiedem.

Reakcja użytkowników Internetu

Zdjęcie natychmiast wywołało falę entuzjastycznych komentarzy. Jej obserwatorzy odpowiedzieli z sympatią, zasypując ją gratulacjami, emotikonami serduszek i miłymi słowami. Wielu chwaliło prostotę i delikatność zdjęcia, uznając je za naturalne i wzruszające. W ciągu zaledwie kilku godzin post Natalie Portman zebrał tysiące polubień, co świadczy o zaangażowaniu publiczności w ten szczególnie wzruszający moment w jej życiu.

Ubrana w oversize'owy T-shirt, z Grand Palais w tle i matką u boku, Natalie Portman wybrała Dzień Matki (obchodzony w Stanach Zjednoczonych 10 maja), aby dać swoim obserwatorom pierwszy prawdziwy wgląd w tę długo oczekiwaną ciążę. Bez inscenizacji, bez dalszych oficjalnych ogłoszeń – po prostu zdjęcie wrzucone na karuzelę, na którym zatrzymały się miliony oczu.