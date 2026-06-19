Była cheerleaderka, będąca w ósmym miesiącu ciąży, wskrzesza kultową choreografię

Ósmy miesiąc ciąży nie powstrzymuje jej przed dawaniem show. Kelcey Wetterberg, była cheerleaderka Dallas Cowboys, zachwyciła swoich fanów, powtarzając jedną z najbardziej kultowych choreografii swojej byłej drużyny – i to wszystko w trzecim trymestrze ciąży.

Kultowa choreografia w czasie ciąży

W filmie udostępnionym na Instagramie przyszła mama zaczyna od słów z autoironicznym humorem: „Zrobiłabym wszystko, żeby to dziecko przyszło na świat”. Gdy jej mąż odpowiada : „Cokolwiek?” , zaczyna tańczyć słynną choreografię „Thunderstruck” w wykonaniu cheerleaderek Dallas Cowboys.

Uniesione ręce, zarzucanie głową, krok w dół i zarzucanie włosami: Kelcey Wetterberg, ubrana w granatową, krótką koszulkę w barwach drużyny, wykonuje kultowe ruchy na boisku piłkarskim. Występ chwalony za witalność, zaledwie kilka tygodni przed porodem.

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Ukłon w stronę „America's Sweethearts”

Ten film jest daleki od zwyczajności. Kelcey Wetterberg nakręciła go na cześć trzeciego sezonu serialu Netflixa „America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders”, który zapoczątkował jej karierę. „Małe co nieco, o co nikt nie prosił” – zażartowała w podpisie, dodając, że nie może się doczekać sezonu poświęconego jej byłym koleżankom z drużyny. Reakcje były natychmiastowe: „Jak ty to robisz, Kelcey? Boję się”, „Superwoman” – to tylko niektóre z pełnych podziwu komentarzy.

Szczęśliwa ciąża

Za kulisami Kelcey Wetterberg ewidentnie cieszy się szczęściem. Spodziewa się pierwszego dziecka w lipcu, a ciążę ogłosiła w styczniu ubiegłego roku, wraz z mężem Nate'em Crnkovichem. Pod koniec filmu para dzieli się wzruszającą chwilą, pokazując zdjęcia z USG. Ta radość nadeszła wkrótce po pierwszej rocznicy ślubu, którą obchodzili pod koniec 2024 roku.

Mistrzostwo Kelcey Wetterberg w tych choreografiach wynika z jej pięciu sezonów spędzonych w centrum prestiżowego zespołu, który opuściła w 2024 roku. Uważana za „All-Star”, nadal wspiera zespół. W tym orzeźwiającym filmie udowadnia, że ciąża i energia mogą iść w parze.