Jessica Alba dzieli się wspomnieniem z ciąży i wzrusza internautów

Z okazji Dnia Matki, obchodzonego w Stanach Zjednoczonych 10 maja 2026 roku, Jessica Alba udostępniła na Instagramie wyjątkowo poruszającą karuzelę zdjęć. Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni prezentowała na przemian zdjęcia rodzinne, codzienne chwile i poruszające zdjęcie z przeszłości: zdjęcie swojego brzuszka ciążowego z trzeciej ciąży w 2017 roku. Ta intymna retrospektywa, uzupełniona długim przesłaniem dedykowanym jej dzieciom i własnej matce, głęboko poruszyła jej obserwatorów.

List miłosny do swoich dzieci

W podpisie do swojego posta Jessica Alba zwraca się bezpośrednio do swoich trojga dzieci, z czułością: „Do moich dzieci – moich serc, które żyją poza moim ciałem. Życie, które mamy, jest czymś więcej niż moje najśmielsze marzenia, a miłość, którą dzielimy, jest głęboko połączona i potężna. Nic nie nadaje mojemu życiu większego sensu niż wasza trójka”. Dalej opisuje siebie jako ich ostoję: „Zawsze będę waszą ostoją, waszą siatką bezpieczeństwa, ramionami, które was podtrzymują i pocieszają, i cheerleaderką w waszym narożniku, która motywuje was do przekraczania wszelkich granic”.

Przesłanie pełne rzadko spotykanej szczerości, które szczególnie rezonuje w kontekście pierwszego roku po rozwodzie, kiedy to Jessica Alba na początku 2025 roku sformalizowała separację z Cashem Warrenem, swoim mężem, z którym była przez szesnaście lat.

Hołd dla własnej matki

Zanim Jessica Alba zwróciła się do swoich dzieci, chciała uczcić kobietę, która ją wychowała: swoją matkę, Cathy Albę. „Kocham cię. Uwielbiam nasz wspólny czas. Jestem tak wdzięczna, że mogłyśmy razem przejść przez wszystkie wzloty i upadki – byłaś przy mnie przez cały ten czas. Jestem tym, kim jestem, dzięki temu, co cię tworzy – tobie” – napisała aktorka. Ta szczera wiadomość podkreśla wagę międzypokoleniowych więzi między kobietami i doskonale oddaje ducha Dnia Matki.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jessica Alba (@jessicaalba)

Pamiątkowe zdjęcie ciążowe

Jedno zdjęcie szczególnie przykuło uwagę fanów: zdjęcie w lustrze z 2017 roku, przedstawiające Jessicę Albę w ciąży. Aktorka spodziewała się wówczas syna Hayesa, który urodził się 31 grudnia tego samego roku. To intymne zdjęcie, którym dzieliła się już wtedy w mediach społecznościowych, a teraz wraca do niego jako do ukochanego wspomnienia.

Pod postem wielu internautów chwaliło piękno tej retrospektywy i szczerość przekazu. Inni podkreślali, że Jessica Alba jest jednym z najbardziej autentycznych głosów na temat macierzyństwa w Hollywood. Założycielka „The Honest Company”, marki stworzonej z myślą o rodzinach, aktorka zawsze traktowała rolę matki jako fundament swojej tożsamości, którą otwarcie dzieli się z milionami swoich obserwatorów.

W tym wpisie Jessica Alba przekazuje jedną ze swoich najbardziej osobistych wiadomości w tym roku. Łącząc wspomnienia z ciąży, czułe słowa dla swoich dzieci i hołd dla własnej matki, przypomina nam, że Dzień Matki to przede wszystkim przekazywanie tradycji, bycie obecnym i bezwarunkowa miłość.