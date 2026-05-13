Irina Shayk upraszcza swój strój na Met Gali, dodając nieoczekiwany szczegół

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

Podczas Met Gali w 2026 roku Irina Shayk miała na sobie kreację złożoną wyłącznie z zegarków i biżuterii – 200 godzin rękodzieła. Na after-party wybrała coś zupełnie odwrotnego: prostą, oversize'ową białą koszulę. A jednak efekt był równie zaskakujący.

Od szycia na miarę po białą koszulę

Po gali Met w 2026 roku Irina Shayk ponownie pojawiła się na ulicach Nowego Jorku w stylizacji radykalnie odmiennej od swojej sukni wieczorowej. Zdecydowała się na luźną białą koszulę jako mikrosukienkę – obszerne rękawy i stójka równoważyły sylwetkę, nadając jej swobodny wygląd. To jej charakterystyczny sposób na odświeżenie looku po gali, znanego z zaskakiwania nas w tych przejściowych momentach.

Pasek skórzany – detal, który robi całą różnicę

Był to cienki, czarny, skórzany pasek z wiszącymi paskami, który podkreślał talię nad koszulą – przekształcając ten podstawowy element męskiej garderoby w spójny element o niepowtarzalnym charakterze. Ten jeden dodatek wystarczył, by precyzyjnie zdefiniować ten skądinąd prosty look. Dla Iriny Shayk tego typu detal nigdy nie jest przypadkowy.

Obszerne czarne kozaki sięgające do uda

Element, który naprawdę przykuł uwagę, leżał gdzie indziej: para czarnych, skórzanych kozaków sięgających do uda, sięgających znacznie ponad kolano, o przesadnej objętości i zwiewnym kroju. Ich dramatyczna sylwetka kontrastowała bezpośrednio z lekkością białej koszuli nałożonej na nie – równowaga między zwyczajnością a wyjątkowością leży u podstaw estetyki, którą kultywuje.

Mała torebka Alexandra Wanga jako nawiązanie do Met

Dopełnieniem stylizacji była mała torebka od Alexandra Wanga, którą Irina Shayk miała przy sobie – subtelny ukłon w stronę współpracy, która stworzyła jej kreację na Met Gali. Srebrny naszyjnik, pasujący do metalowych elementów paska, dopełniał stylizację – minimalistyczną i spójną, nie próbującą konkurować z koszulą i butami.

Jego złota zasada na after-galę

Irina Shayk ma bardzo osobisty sposób przeżywania after-party po Met Gali: systematycznie odrzuca formalność wieczoru na rzecz czegoś bardziej osobistego. Wyjaśniła swoją filozofię w wywiadzie dla magazynu People podczas poprzedniej Met Gali: „Muszę móc się ruszać, czuć się sobą i dobrze się bawić w ubraniach”. Ta biała koszula i mini sukienka, przepasana paskiem i zestawiona z butami, była właśnie taka.

Oversize'owa biała koszula, skórzany pasek i masywne kozaki do ud – Irina Shayk po raz kolejny udowodniła, że after-party może być równie efektowne, co czerwony dywan. Nie z większą ilością, ale z mniejszą ilością – i w lepszej pozycji.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Sabrina Carpenter z okazji swoich urodzin wskrzesiła trend „nieuporządkowanych włosów”.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sabrina Carpenter z okazji swoich urodzin wskrzesiła trend „nieuporządkowanych włosów”.

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka Sabrina Carpenter świętowała swoje 27. urodziny 11 maja 2026 roku, publikując na...

Justin Timberlake składa hołd Jessice Biel z okazji Dnia Matki za pomocą rzadkich zdjęć rodzinnych

Amerykański piosenkarz Justin Timberlake rzadko publikuje zdjęcia rodzinne. Zrobił wyjątek 10 maja, z okazji Dnia Matki w USA...

Sydney Sweeney przyciąga uwagę wyglądem nawiązującym do lat 2000.

Jeśli oglądasz nowy sezon „Euforii”, z pewnością zauważyłeś/aś TĘ stylizację, która od kilku dni wzbudza ogromne zainteresowanie. Sydney...

W wieku 47 lat Kate Hudson rozświetla czerwony dywan w szafranowej sukience

Są kolory, które zwiastują wiosnę lepiej niż jakikolwiek kwiat. Amerykańska aktorka i producentka Kate Hudson niedawno pojawiła się...

„To jej w ogóle nie pasuje”: lśniąca sukienka Halsey dzieli internautów

Na czerwonym dywanie niektóre występy cieszą się powszechnym uznaniem, inne zaś wywołują kontrowersje. Wygląd Halsey na Złotej Gali...

„Piękność Indii”: była Miss Świata robi furorę w sukni w kolorze kości słoniowej

Kiedy Priyanka Chopra pojawia się na czerwonym dywanie, oczekuje się niezapomnianego momentu w świecie mody. I podczas Złotej...