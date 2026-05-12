Justin Timberlake składa hołd Jessice Biel z okazji Dnia Matki za pomocą rzadkich zdjęć rodzinnych

Fabienne Ba.
@jessicabiel / Instagram

Amerykański piosenkarz Justin Timberlake rzadko publikuje zdjęcia rodzinne. Zrobił wyjątek 10 maja, z okazji Dnia Matki w USA – a post, choć prosty i wzruszający, natychmiast przykuł uwagę.

„Najwspanialsze kobiety, jakie znam”

Justin Timberlake dołączył do swojego wpisu na Instagramie następujące słowa: „Najwspanialsze kobiety, jakie znam. Szczęśliwego Dnia Matki”. To prosty i szczery hołd, skierowany jednocześnie do jego żony, amerykańskiej aktorki, producentki i reżyserki Jessiki Biel, oraz do jego matki, Lynn – dwóch kobiet, które zebrał w jednym poście z trzema wcześniej niepublikowanymi zdjęciami.

Karuzela zawierała zdjęcie Justina Timberlake'a i Jessiki Biel z dwoma synami, 11-letnim Silasem i 6-letnim Phineasem – rodzinną pamiątkę rzadko udostępnianą publicznie. Wpis uzupełniało selfie pary, a także archiwalne zdjęcie Justina i jego matki, Lynn, z 1997 roku. Ta rodzinna podróż w przeszłość, między teraźniejszością a przeszłością, natychmiast znalazła oddźwięk wśród jego fanów.

Lynn Timberlake odpowiada w komentarzach

Matka piosenkarki szybko zareagowała w komentarzach: „Och! To mnie rozśmiesza! Bycie twoją mamą, a Si i Phin, babcia Lynn, to największe radości mojego życia! Kocham was wszystkich z całego serca i duszy i jestem taka szczęśliwa, że mam was w swoim życiu!”. Odpowiedź równie ciepła, jak sam post – i taka, która sprawiła, że nie sposób było się jej oprzeć.

Post, w którym poruszono kwestię plotek o kryzysie małżeńskim

Ten wpis pojawia się w szczególnym kontekście. Plotki o napięciach w związku krążyły już w kwietniu 2026 roku, po publikacji zdjęć Justina Timberlake'a aresztowanego za jazdę pod wpływem alkoholu w 2024 roku. Portal Page Six poinformował, że Jessica Biel postawiła mu ultimatum, „mając dość publicznego upokorzenia” .

Para, która regularnie świętuje swoje wzajemne spotkania

Justin Timberlake i Jessica Biel regularnie wyrażają sobie uczucia w mediach społecznościowych. W lutym ubiegłego roku, z okazji 45. urodzin piosenkarki, Jessica Biel napisała: „Wszystkiego najlepszego z okazji 45. urodzin dla prawdziwej indywidualności. Kocham cię, kochanie”. W wywiadzie dla Extra zdradziła również, że chciałaby zorganizować mu prawdziwe przyjęcie: „Udekorowaliśmy dom kwiatami, dzieci zrobiły kartki i zjedliśmy kolację z przyjaciółmi. Było idealnie”. To dyskretne chwile, ale mimo medialnego zainteresowania, malują obraz silnej więzi.

Trzy zdjęcia, kilka słów i serdeczna odpowiedź matki w komentarzach – Justin Timberlake świętował Dzień Matki na swój własny sposób: prosto, szczerze i z rzadko udostępnianymi zdjęciami. Przesłanie było jasne, niewymagające komentarza.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
