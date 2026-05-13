Prezent Gwyneth Paltrow dla jej dzieci, uznany za „niezwykły”, budzi kontrowersje

@gwynethpaltrow / Instagram

Jeśli chodzi o prezenty z okazji ukończenia szkoły, Gwyneth Paltrow nie stawia na klasyczny zegarek z grawerunkiem ani wieczne pióro. Aktorka i założycielka Goop ujawniła w swoim newsletterze wyjątkowy pomysł na uczczenie ukończenia szkoły przez jej dzieci: podarowanie im akcji giełdowych. Ta inicjatywa, łącząca edukację finansową z oryginalnością, szybko wywołała reakcje w mediach społecznościowych.

Działania zamiast tradycyjnego prezentu

Wszystko zaczęło się od sesji pytań i odpowiedzi opublikowanej w newsletterze „Goop”. Zapytana o „najlepszy prezent na zakończenie studiów”, Gwyneth Paltrow odpowiedziała wprost: „Myślimy o podarowaniu dzieciakom akcji, aby zaangażowały się w zarządzanie swoimi pieniędzmi i zadawały pytania o rynki”. Aktorka dodała, że rozważa również dołączenie „czegoś materialnego, aby upamiętnić tę okazję”, choć jeszcze nie zdecydowała, co to będzie.

Kontekst? Jej córka Apple, lat 21, właśnie ukończyła Uniwersytet Vanderbilt 8 maja 2026 roku. Jej syn Mose, lat 20, w najbliższych latach ukończy studia na Uniwersytecie Browna. To ważny kamień milowy, który Gwyneth Paltrow chce uczcić na swój własny sposób.

Pomysł, który budzi pytania wśród użytkowników Internetu

Choć intencja edukacyjna jest jasna – nauczyć dzieci zarządzania finansami – pomysł nie przekonał wszystkich. W mediach społecznościowych kilku użytkowników uznało prezent za „dziwaczny”, a przede wszystkim bardzo nieosobisty, zwłaszcza w tak symbolicznym momencie jak ukończenie szkoły. Podczas gdy wielu spodziewałoby się pamiątki, biżuterii czy sentymentalnego prezentu, Gwyneth Paltrow postawiła na inwestycję finansową.

Niektóre komentarze podkreślają również ten rozdźwięk: oferowanie akcji młodym dorosłym może wydawać się logiczne w uprzywilejowanym środowisku, ale jest oderwane od rzeczywistości większości rodzin. Inni natomiast chwalą nowoczesne podejście, które przygotowuje dzieci do niezależności finansowej zaraz po ukończeniu studiów.

Matka, która wierzy w „odpuszczanie”

Poza samym darem, Gwyneth Paltrow wykorzystała tę okazję, by podzielić się najlepszą matczyną radą, jakiej kiedykolwiek udzieliła swoim dzieciom: „Bądźcie sobą. A jeśli bycie sobą mnie rozczarowuje, to dobry znak: waszym zadaniem było mnie rozczarować, kiedy budowaliście swoją prawdziwą tożsamość”. Uderzająca filozofia rodzicielska, bardzo podobna do samej aktorki: zawsze wierna sobie. Dar działania idealnie wpisuje się w te ramy – niekonwencjonalny, ale przemyślany.

Częściowo edukacyjny śmiech, częściowo wybór nie do końca sentymentalny, prezent dla Gwyneth Paltrow na zakończenie studiów z pewnością wywołał debatę. Jedno jest pewne: założycielka Goop wciąż wzbudza zainteresowanie, nawet swoimi najbardziej osobistymi wyborami.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
W wieku 51 lat Eva Longoria świętuje macierzyństwo, publikując nowe zdjęcia swojego syna

