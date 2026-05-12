Sabrina Carpenter z okazji swoich urodzin wskrzesiła trend „nieuporządkowanych włosów”.

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka Sabrina Carpenter świętowała swoje 27. urodziny 11 maja 2026 roku, publikując na Instagramie karuzelę zdjęć, które natychmiast stały się viralem. Stojąc przed zabytkowym regałem z książkami i trzaskającym kominkiem, pozuje w fioletowej sukience z frędzlami, a jej potargane blond loki okalają twarz. Ten post w stylu retro to symbol wielkiego powrotu trendu w modzie: nieuporządkowanych włosów.

Powrót pętli „niedokończonych”

Sabrina Carpenter zazwyczaj nosi gładką fryzurę, uzupełnioną charakterystyczną grzywką i często stylizowanymi długościami. Na zdjęciach z urodzinowej imprezy zdecydowała się na naturalnie kręcone, lekko puszyste włosy, niemal „wyprostowane z łóżka”. Ta fryzura nie była przypadkowa i wpisuje się w szerszy trend zwany „meshy hair”, co można przetłumaczyć jako „rozczochrane” lub „nieuczesane” włosy.

Ten trend w modzie, który pojawił się w latach 80. XX wieku, a następnie powrócił w latach 2000., powraca w 2026 roku, napędzany przez nowe pokolenie, które stawia na naturalność. Dalekie od tak zwanego idealnego rozpuszczenia, fryzury w nieładzie celebrują autentyczną fakturę włosów, swobodne loki, wyraziste fale i pewną celową niedoskonałość.

Jak pogodzić się z nieuporządkowaną fryzurą?

Dla tych, którzy chcą odtworzyć fryzurę Sabriny Carpenter, nie jest potrzebny profesjonalny fryzjer: ten nieuporządkowany look opiera się na naturalnym, luźnym i rozluźnionym efekcie. Wystarczy kilka prostych kroków, aby osiągnąć udany efekt.

Wybierz suszenie na powietrzu lub użycie dyfuzora, aby uszanować naturalną strukturę włosów.

Następnie nałóż delikatną piankę stylizującą lub spray nadający włosom objętość i ruch.

Na koniec delikatnie ugniataj pasma palcami, a nie grzebieniem.

Celem jest uzyskanie świadomie naturalnej fryzury z perfekcyjnie wykonanym, spontanicznym efektem.

Sabrina Carpenter w swojej urodzinowej stylizacji w pełni oddaje hołd powrotowi naturalnego piękna. Piosenkarka potwierdza swój stylistyczny wpływ, wskrzeszając trend, który celebruje faktury, materiały i autentyczność.