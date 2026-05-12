Sabrina Carpenter z okazji swoich urodzin wskrzesiła trend „nieuporządkowanych włosów”.

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka Sabrina Carpenter świętowała swoje 27. urodziny 11 maja 2026 roku, publikując na Instagramie karuzelę zdjęć, które natychmiast stały się viralem. Stojąc przed zabytkowym regałem z książkami i trzaskającym kominkiem, pozuje w fioletowej sukience z frędzlami, a jej potargane blond loki okalają twarz. Ten post w stylu retro to symbol wielkiego powrotu trendu w modzie: nieuporządkowanych włosów.
Powrót pętli „niedokończonych”
Sabrina Carpenter zazwyczaj nosi gładką fryzurę, uzupełnioną charakterystyczną grzywką i często stylizowanymi długościami. Na zdjęciach z urodzinowej imprezy zdecydowała się na naturalnie kręcone, lekko puszyste włosy, niemal „wyprostowane z łóżka”. Ta fryzura nie była przypadkowa i wpisuje się w szerszy trend zwany „meshy hair”, co można przetłumaczyć jako „rozczochrane” lub „nieuczesane” włosy.
Ten trend w modzie, który pojawił się w latach 80. XX wieku, a następnie powrócił w latach 2000., powraca w 2026 roku, napędzany przez nowe pokolenie, które stawia na naturalność. Dalekie od tak zwanego idealnego rozpuszczenia, fryzury w nieładzie celebrują autentyczną fakturę włosów, swobodne loki, wyraziste fale i pewną celową niedoskonałość.
Zobacz ten post na Instagramie
Jak pogodzić się z nieuporządkowaną fryzurą?
Dla tych, którzy chcą odtworzyć fryzurę Sabriny Carpenter, nie jest potrzebny profesjonalny fryzjer: ten nieuporządkowany look opiera się na naturalnym, luźnym i rozluźnionym efekcie. Wystarczy kilka prostych kroków, aby osiągnąć udany efekt.
- Wybierz suszenie na powietrzu lub użycie dyfuzora, aby uszanować naturalną strukturę włosów.
- Następnie nałóż delikatną piankę stylizującą lub spray nadający włosom objętość i ruch.
- Na koniec delikatnie ugniataj pasma palcami, a nie grzebieniem.
Celem jest uzyskanie świadomie naturalnej fryzury z perfekcyjnie wykonanym, spontanicznym efektem.
Sabrina Carpenter w swojej urodzinowej stylizacji w pełni oddaje hołd powrotowi naturalnego piękna. Piosenkarka potwierdza swój stylistyczny wpływ, wskrzeszając trend, który celebruje faktury, materiały i autentyczność.