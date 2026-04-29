W wieku 58 lat aktorka Nicole Kidman wzbudziła sensację w sukience z odkrytymi plecami i nieoczekiwanym detalem

W Biarritz, na pokazie Chanel Cruise 2026-2027, australijsko-amerykańska aktorka i producentka Nicole Kidman udowodniła, że look może być jednocześnie dwojaki: stonowany z przodu i efektowny z tyłu. Czarna sukienka, którą miała na sobie na tę okazję, jest tego idealnym przykładem.

Biarritz – historyczne miejsce, w którym odbyła się parada

28 kwietnia 2026 roku francusko-belgijski projektant Matthieu Blazy zaprezentował kolekcję Chanel Cruise 2026-2027 w Biarritz, na Wybrzeżu Basków – w tym samym miejscu, w którym Gabrielle Chanel zaprezentowała swoją pierwszą kolekcję mody w 1915 roku, w Villa de Larralde. To kluczowe miejsce, które dom mody postanowił umieścić w centrum swojej narracji.

Na tę okazję dom zgromadził swoich historycznych ambasadorów i muzy: australijsko-amerykańską aktorkę i producentkę Nicole Kidman, francuską aktorkę i producentkę Marion Cotillard, brytyjską aktorkę i producentkę Tildę Swinton, francusko-rumuńską aktorkę Anamarię Vartolomei, amerykańską reżyserkę Sofię Coppolę, córkę księżniczki Monako Karoliny Charlotte Casiraghi oraz brytyjską aktorkę Michaelę Coel.

Nicole Kidman bawi się kontrastami

Nicole Kidman pojawiła się w długiej, czarnej sukni z długimi rękawami i wysokim dekoltem, pozornie skromnej z przodu. To tył odsłaniał prawdziwy charakter sukni: głębokie, odkryte plecy sięgające aż do talii, tworząc uderzający kontrast między zakryciem a ekspozycją. Nicole Kidman dopełniła stylizację kokiem, obcasami i okularami przeciwsłonecznymi, a także minimalistycznym makijażem.

Nicole Kidman bierze udział w sesji zdjęciowej z okazji rejsu Chanel w Biarritz we Francji – kwiecień 2026 r. 🥀 pic.twitter.com/gHJ2PNGGnb — Najlepsze z Nicole Kidman (@nicolekidmanhq) 28 kwietnia 2026 r.

Drugie spojrzenie na niezwykłą obecność

Ta sukienka była drugą kreacją Nicole Kidman na pokaz Chanel Cruise 2026, który odbył się w ciągu dwóch dni. Pierwszego dnia pojawiła się w zestawie z kaszmirowym golfem w kolorze taupe i ołówkową spódnicą, którego jedynym wyróżniającym elementem były żółte złote guziki z podwójnym C Chanel na ramieniu. Dwie sylwetki o odmiennym charakterze – jedna przytulna, druga „nocna dramatyczna” – ilustrowały szeroki wachlarz jej stylistycznych pomysłów.

Długotrwała muza Chanel

Nicole Kidman jest ambasadorką Chanel od wielu lat, a jej lojalność wobec domu mody pozostaje niezachwiana. W poprzednim miesiącu pojawiła się na kolacji Chanel przed rozdaniem Oscarów w kostiumie ze spódnicą Métiers d'Art na wiosnę 2026 roku, ozdobionym aplikacjami biedronek na kardiganie i spódnicy. 22 kwietnia, na nowojorskiej konferencji prasowej poświęconej serialowi "Lioness" , miała na sobie czarno-pomarańczowo-biało-czerwony tweedowy zestaw z żakietem bez kołnierza i spódnicą z frędzlami. Chanel jest dla niej ewidentnie drugą skórą.

Jednomyślna reakcja w mediach społecznościowych

Zdjęcia z sesji zdjęciowej natychmiast obiegły internet, wywołując falę pochwał na jej koncie na Instagramie. „Jesteś taka elegancka i z klasą!!!” „Olśniewająca jak zawsze”. Choć nie należy oceniać ani komentować wyglądu ani ciał kobiet, te miłe wiadomości są przyjemne w czytaniu i ostatecznie potwierdzają niezmiennie szykowny i wyrafinowany styl Nicole Kidman.

Sukienka, która ujawnia swoją wartość dopiero po jej odwróceniu – to chyba najlepsza metafora stylu Nicole Kidman: elegancja, która nie ujawnia się od razu, ale pozostawia trwałe wrażenie, gdy się ją rozłoży.