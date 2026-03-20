W wieku 43 lat ta indyjska aktorka wzbudziła sensację w srebrnej sukience.

Anaëlle G.
@priyankachopra / Instagram

Indyjska aktorka, piosenkarka, producentka, pisarka i modelka Priyanka Chopra Jonas niedawno wzbudziła sensację na Vanity Fair Oscar Party 2026 w swojej błyszczącej srebrnej sukience zestawionej z minimalistycznymi sandałami.

Metaliczna sukienka, która odbija światło

Na after-party w Muzeum Sztuki Hrabstwa Los Angeles Priyanka Chopra Jonas przebrała się z białej sukni, którą miała na sobie podczas ceremonii, w lekką, srebrną kreację o metalicznym wykończeniu. Asymetryczna sukienka miała jednoramienny krój, z jednej strony zarzucony wysoko na biodra, a z drugiej opadający w długą, zwiewną spódnicę, tworząc grę linii. Tonalne futrzane wykończenie dodało hollywoodzkiego blasku tej i tak już olśniewającej kreacji.

Minimalistyczne sandały

Priyanka Chopra Jonas miała na nogach sandały – kultowy model z cienkimi satynowymi paskami i zawrotną szpilką. Te zwężane sandały w ciepłym brązie idealnie komponowały się z futrzanymi detalami sukienki. Srebrne połączenie sukienki i sandałów stworzyło wyrafinowaną, a zarazem stonowaną stylizację, która skupiała uwagę na Priyance – a nie na dodatkach.

Super stylowa para z Nickiem Jonasem

Obok niej, jej mąż, amerykański piosenkarz, autor tekstów i aktor Nick Jonas, wybrał beżowy, dwurzędowy garnitur, który podkreślał metaliczny połysk sukni żony, co stanowiło odejście od bardziej klasycznego czarnego smokingu, który miał na sobie podczas ceremonii. Trzymając się za ręce na czerwonym dywanie, para była jednym z najbardziej rozpoznawalnych duetów wieczoru, zbierając liczne komplementy i zdjęcia w mediach społecznościowych za ich idealne dopasowanie.

Po tym, jak olśniewała w pierzastej sukni na gali Oscarów, ta srebrna kreacja potwierdziła jej status ikony mody, która w mgnieniu oka potrafi przejść od „dramatu haute couture” do szykownego minimalizmu. Priyanka Chopra Jonas promienieje!

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
„Ona pokazuje za dużo”: sukienka tej aktorki ponownie rozpala „wstyd” z powodu ciała, którego doświadczają młode matki
Article suivant
Jessica Alba ujawnia swoją rutynę pielęgnacyjną bez makijażu, która pozwoli jej uzyskać promienną cerę

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

