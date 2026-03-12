W sukni ozdobionej kryształami Lucy Liu przyciąga wszystkie spojrzenia

Amerykańska aktorka, producentka, reżyserka, malarka i rzeźbiarka Lucy Liu w sukni wysadzanej kryształami wzbudziła sensację na czerwonym dywanie podczas Gali TIME Kobiety Roku 2026 w Los Angeles.

Suknia retro z XVIII wieku

Lucy Liu miała na sobie czarną, aksamitną sukienkę midi ozdobioną zwisającymi kryształowymi frędzlami, które odbijały światło przy każdym jej ruchu. Celowo przerysowane biodra nawiązywały do XVIII-wiecznych sakwy, noszonych niegdyś przez Marię Antoninę, dodając jej dramatyzmu i świeżego nawiązania do historii. Całość dopełniały sandały na platformie, elegancka kopertówka i diamentowa biżuteria z efektownym różowym kamieniem. Stworzona przez Lee Harrisa, ta kreacja znakomicie łączyła barokowy przepych ze współczesną elegancją.

Długie, naturalne włosy

Po tym, jak w zwiastunie filmu „Rosemead” Lucy Liu zaprezentowała się z krótkim bobem, pojawiła się na Gali Kobiet Roku 2026 magazynu TIME z długimi włosami z przedziałkiem pośrodku i luźnymi, opadającymi lokami. Różowy makijaż na policzkach i usta w kolorze fuksji dopełniały szykownego looku.

Fani w zachwycie

Internet oszalał: „Lucy Liu, królowa czerwonego dywanu!” i „Kryształy i sukienka, jesteś wspaniała!” wykrzykiwali internauci, chwaląc jej odwagę w modzie i ponadczasową urodę.

Krótko mówiąc, amerykańska aktorka, producentka, reżyserka, malarka i rzeźbiarka Lucy Liu przekracza granice epok w barokowej, aksamitnej sukni z kryształu, udowadniając, że ponadczasowa elegancja wynika z połączenia historii i nowoczesności. Ta wyrazista kreacja to jej triumfalny powrót na międzynarodową scenę mody.