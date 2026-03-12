W sukni ozdobionej kryształami Lucy Liu przyciąga wszystkie spojrzenia

Léa Michel
@lucyliu/Instagram

Amerykańska aktorka, producentka, reżyserka, malarka i rzeźbiarka Lucy Liu w sukni wysadzanej kryształami wzbudziła sensację na czerwonym dywanie podczas Gali TIME Kobiety Roku 2026 w Los Angeles.

Suknia retro z XVIII wieku

Lucy Liu miała na sobie czarną, aksamitną sukienkę midi ozdobioną zwisającymi kryształowymi frędzlami, które odbijały światło przy każdym jej ruchu. Celowo przerysowane biodra nawiązywały do XVIII-wiecznych sakwy, noszonych niegdyś przez Marię Antoninę, dodając jej dramatyzmu i świeżego nawiązania do historii. Całość dopełniały sandały na platformie, elegancka kopertówka i diamentowa biżuteria z efektownym różowym kamieniem. Stworzona przez Lee Harrisa, ta kreacja znakomicie łączyła barokowy przepych ze współczesną elegancją.

Długie, naturalne włosy

Po tym, jak w zwiastunie filmu „Rosemead” Lucy Liu zaprezentowała się z krótkim bobem, pojawiła się na Gali Kobiet Roku 2026 magazynu TIME z długimi włosami z przedziałkiem pośrodku i luźnymi, opadającymi lokami. Różowy makijaż na policzkach i usta w kolorze fuksji dopełniały szykownego looku.

Fani w zachwycie

Internet oszalał: „Lucy Liu, królowa czerwonego dywanu!” i „Kryształy i sukienka, jesteś wspaniała!” wykrzykiwali internauci, chwaląc jej odwagę w modzie i ponadczasową urodę.

Krótko mówiąc, amerykańska aktorka, producentka, reżyserka, malarka i rzeźbiarka Lucy Liu przekracza granice epok w barokowej, aksamitnej sukni z kryształu, udowadniając, że ponadczasowa elegancja wynika z połączenia historii i nowoczesności. Ta wyrazista kreacja to jej triumfalny powrót na międzynarodową scenę mody.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
W wieku 60 lat Cindy Crawford pokazuje swój wygląd bez makijażu i dzieli się swoją poranną rutyną.
Article suivant
„Ona jest oszałamiająca”: Selena Gomez olśniewa promiennym spojrzeniem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Ona jest oszałamiająca”: Selena Gomez olśniewa promiennym spojrzeniem

Wizażystka Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) udostępniła na Instagramie złote selfie amerykańskiej piosenkarki, autorki tekstów, aktorki, producentki i przedsiębiorczyni Seleny...

W wieku 60 lat Cindy Crawford pokazuje swój wygląd bez makijażu i dzieli się swoją poranną rutyną.

Amerykańska supermodelka Cindy Crawford udowadnia, że nie potrzebuje sztuczności, by błyszczeć. Kultowa modelka niedawno pojawiła się bez makijażu...

Łącząc w sobie muskulaturę i elegancję, ta gimnastyczka olimpijska prezentuje jedną ze swoich najmocniejszych stylizacji.

Łącząc siłę i elegancję, amerykańska gimnastyczka sportowa Jordan Chiles zaprezentowała jedną ze swoich najbardziej efektownych kreacji. Podczas Gali...

Aktorka Lily-Rose Depp w wielkim stylu przywraca wzór w panterkę.

Trendy w modzie często wracają do łask, gdy już zostały uznane za przestarzałe. Wzór w panterkę jest tego...

„Rzadka charyzma”: 57-letnia Gillian Anderson udowadnia, że wybieg jest otwarty dla osób w każdym wieku.

Amerykańska aktorka Gillian Anderson, gwiazda „Z Archiwum X”, pewnie prezentowała się na paryskim tygodniu mody, rozświetlając wybieg swoją...

„Nowa Pamela Anderson”: ta modelka zaznacza swoją obecność w obsadzie kolejnego serialu „Słoneczny patrol”

Amerykańska modelka i osobowość telewizyjna Brooks Nader dołączyła do obsady nowego serialu „Słoneczny patrol”. Ogłosiła tę nowinę na...