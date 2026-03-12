„Ona jest oszałamiająca”: Selena Gomez olśniewa promiennym spojrzeniem

Léa Michel
@jennanicoleofficial/Instagram

Wizażystka Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) udostępniła na Instagramie złote selfie amerykańskiej piosenkarki, autorki tekstów, aktorki, producentki i przedsiębiorczyni Seleny Gomez, na którym uchwyciła wiosenny blask w naturalnym świetle.

„Rozświetlający makijaż” w ciepłych i świetlistych tonach

Na tym skąpanym w słońcu zdjęciu Selena Gomez prezentuje perfekcyjnie wykonany, muśnięty słońcem makijaż: złoty rozświetlacz podkreślający kości policzkowe, opalizujący brzoskwiniowy cień do powiek nadający zdrowy blask, subtelne smoky eyes z wydłużonymi rzęsami i pełne, lśniące, różowe usta. Jej falowane, brązowe włosy swobodnie opadają kaskadami, tworząc ramę dla pewnego siebie uśmiechu, a całość odziana jest w teksturowany, czarny sweter dla eleganckiego kontrastu.

Autentyczność i naturalne światło

To selfie, zrobione w pomieszczeniu, w świetle świetlika, podkreśla naturalną cerę Seleny Gomez, nadając jej super promienny i pełen życia wygląd, niczym po przebudzeniu w słońcu. Jenni Nicole tworzy naturalny makijaż, idealny na letnie dni.

Fani są zachwyceni: „Super słonecznie!”

W komentarzach słychać zachwyt: „Ona jest cudowna, ten słoneczny blask jest niesamowity!” lub „Super słoneczna Selena, rozświetlasz wszystko!” – zachwycają się fani, chwaląc makijaż, który uchwycił radosną i promienną istotę Seleny Gomez.

Krótko mówiąc, Selena Gomez, stylizowana przez Jenni Nicole, uosabia promienne piękno na tym świetlistym selfie, które celebruje prosty, promienny blask. Inspirujący look, który dowodzi, że „prawdziwy blask” czasami pochodzi z prostego, naturalnego światła i promiennego makijażu.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
W sukni ozdobionej kryształami Lucy Liu przyciąga wszystkie spojrzenia

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W sukni ozdobionej kryształami Lucy Liu przyciąga wszystkie spojrzenia

Amerykańska aktorka, producentka, reżyserka, malarka i rzeźbiarka Lucy Liu w sukni wysadzanej kryształami wzbudziła sensację na czerwonym dywanie...

W wieku 60 lat Cindy Crawford pokazuje swój wygląd bez makijażu i dzieli się swoją poranną rutyną.

Amerykańska supermodelka Cindy Crawford udowadnia, że nie potrzebuje sztuczności, by błyszczeć. Kultowa modelka niedawno pojawiła się bez makijażu...

Łącząc w sobie muskulaturę i elegancję, ta gimnastyczka olimpijska prezentuje jedną ze swoich najmocniejszych stylizacji.

Łącząc siłę i elegancję, amerykańska gimnastyczka sportowa Jordan Chiles zaprezentowała jedną ze swoich najbardziej efektownych kreacji. Podczas Gali...

Aktorka Lily-Rose Depp w wielkim stylu przywraca wzór w panterkę.

Trendy w modzie często wracają do łask, gdy już zostały uznane za przestarzałe. Wzór w panterkę jest tego...

„Rzadka charyzma”: 57-letnia Gillian Anderson udowadnia, że wybieg jest otwarty dla osób w każdym wieku.

Amerykańska aktorka Gillian Anderson, gwiazda „Z Archiwum X”, pewnie prezentowała się na paryskim tygodniu mody, rozświetlając wybieg swoją...

„Nowa Pamela Anderson”: ta modelka zaznacza swoją obecność w obsadzie kolejnego serialu „Słoneczny patrol”

Amerykańska modelka i osobowość telewizyjna Brooks Nader dołączyła do obsady nowego serialu „Słoneczny patrol”. Ogłosiła tę nowinę na...