„Nowa Pamela Anderson”: ta modelka zaznacza swoją obecność w obsadzie kolejnego serialu „Słoneczny patrol”

Amerykańska modelka i osobowość telewizyjna Brooks Nader dołączyła do obsady nowego serialu „Słoneczny patrol”. Ogłosiła tę nowinę na swoim Instagramie 9 marca, potwierdzając swoją stałą rolę w produkcji stacji Fox zaplanowanej na sezon 2026/27.

Selene, otwarta rywalka

Brooks Nader wcielił się w rolę Selene, kapitanki ratowników na plaży Zuma, opisywanej jako „szczera” i doskonała w swojej pracy, ale stale popadająca w konflikt z Hobiem Buchannonem (Stephen Amell), kapitanem „Słonecznego patrolu”. Ich i tak już napięta rywalizacja nasila się, gdy Hobie przyjmuje do zespołu swoją córkę Charlie (Jessica Belkin), ujawniając napięcia znacznie głębsze niż proste różnice zawodowe.

Obsada, która zapowiada spektakularny pokaz

Brooks Nader dołączył do już imponującej obsady: amerykańskiej aktorki Hassie Harrison (Nat), amerykańskiego aktora Thaddeusa LaGrone'a (Brad), aktorki Jessiki Belkin (Charlie), a amerykański aktor David Chokachi powtórzył swoją rolę Cody'ego Madisona, menedżera baru The Shoreline i mentora młodych ratowników.

Fani w szale

Ogłoszenie to wywołało burzę w mediach społecznościowych: „Nowa Pamela Anderson jest tutaj!” , „Brooks Nader jako Selene jest idealna, będzie niesamowita!” – wykrzykiwali fani, nie mogąc się doczekać, aby zobaczyć tę modową bombę w legendarnym czerwonym stroju podczas pełnych adrenaliny akcji ratunkowych i porywających historii w nowej wersji „Słonecznego patrolu”.

Podsumowując, Brooks Nader wyłania się jako nowa charyzmatyczna postać w rebootcie „Słonecznego patrolu”, obiecując rozpalić na nowo płomień kultowego serialu z lat 90. Dzięki roli wybuchowej kapitan, jest już uznawana za ikonę nowego pokolenia ratowników.