„Nowa Pamela Anderson”: ta modelka zaznacza swoją obecność w obsadzie kolejnego serialu „Słoneczny patrol”

Léa Michel
@brooksnader/Instagram

Amerykańska modelka i osobowość telewizyjna Brooks Nader dołączyła do obsady nowego serialu „Słoneczny patrol”. Ogłosiła tę nowinę na swoim Instagramie 9 marca, potwierdzając swoją stałą rolę w produkcji stacji Fox zaplanowanej na sezon 2026/27.

Selene, otwarta rywalka

Brooks Nader wcielił się w rolę Selene, kapitanki ratowników na plaży Zuma, opisywanej jako „szczera” i doskonała w swojej pracy, ale stale popadająca w konflikt z Hobiem Buchannonem (Stephen Amell), kapitanem „Słonecznego patrolu”. Ich i tak już napięta rywalizacja nasila się, gdy Hobie przyjmuje do zespołu swoją córkę Charlie (Jessica Belkin), ujawniając napięcia znacznie głębsze niż proste różnice zawodowe.

Obsada, która zapowiada spektakularny pokaz

Brooks Nader dołączył do już imponującej obsady: amerykańskiej aktorki Hassie Harrison (Nat), amerykańskiego aktora Thaddeusa LaGrone'a (Brad), aktorki Jessiki Belkin (Charlie), a amerykański aktor David Chokachi powtórzył swoją rolę Cody'ego Madisona, menedżera baru The Shoreline i mentora młodych ratowników.

Fani w szale

Ogłoszenie to wywołało burzę w mediach społecznościowych: „Nowa Pamela Anderson jest tutaj!” , „Brooks Nader jako Selene jest idealna, będzie niesamowita!” – wykrzykiwali fani, nie mogąc się doczekać, aby zobaczyć tę modową bombę w legendarnym czerwonym stroju podczas pełnych adrenaliny akcji ratunkowych i porywających historii w nowej wersji „Słonecznego patrolu”.

Podsumowując, Brooks Nader wyłania się jako nowa charyzmatyczna postać w rebootcie „Słonecznego patrolu”, obiecując rozpalić na nowo płomień kultowego serialu z lat 90. Dzięki roli wybuchowej kapitan, jest już uznawana za ikonę nowego pokolenia ratowników.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Zendaya zaskakuje wszystkich krótką fryzurą i minimalistycznym wyglądem
Article suivant
„Rzadka charyzma”: 57-letnia Gillian Anderson udowadnia, że wybieg jest otwarty dla osób w każdym wieku.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Rzadka charyzma”: 57-letnia Gillian Anderson udowadnia, że wybieg jest otwarty dla osób w każdym wieku.

Amerykańska aktorka Gillian Anderson, gwiazda „Z Archiwum X”, pewnie prezentowała się na paryskim tygodniu mody, rozświetlając wybieg swoją...

Zendaya zaskakuje wszystkich krótką fryzurą i minimalistycznym wyglądem

Zendaya zaskoczyła wszystkich ultra-szykowną, krótką fryzurą i minimalistycznym lookiem, który urzekł wszystkie oczy. Podczas Tygodnia Mody w Paryżu...

Po tym, jak wyśmiano ją z powodu jej wyglądu, influencerka udzieliła bardzo osobistej odpowiedzi

Brytyjska twórczyni treści Madeline Argy przekształciła kpiny w potężną lekcję pozytywnego podejścia do ciała po tym, jak viralny...

Amerykańska modelka Emily Ratajkowski stawia na elegancki wygląd, który przyciąga uwagę.

Podczas paryskiego tygodnia mody, na pokazie kolekcji Loewe jesień/zima 2026/27, amerykańska modelka, aktorka i autorka Emily Ratajkowski zaprezentowała...

„Ona się nie starzeje”: 27 lat później Elizabeth Hurley powraca do jednej ze swoich najbardziej pamiętnych stylizacji

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley niedawno zachwyciła swoich fanów, prezentując kultową sukienkę Versace, którą miała na...

Hailey Bieber ma na sobie przyciągający wzrok strój w czerwone kropki.

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber przyciąga wzrok stylową kreacją w czerwone kropki. Ten wybór modowy, udostępniony na...