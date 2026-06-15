Kim Kardashian w drapowanej sukience przyciąga wzrok wszystkich w Monako

Léa Michel
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian nigdy nie pozostaje niezauważona, a jej niedawna wizyta w Monako nie była wyjątkiem. Podczas Grand Prix Formuły 1 zwróciła na siebie uwagę w eleganckiej, drapowanej, kremowej sukience od Gucci. Podzieliła się swoim wyglądem ze swoimi obserwatorami na Instagramie.

Drapowana sukienka

Na dzień wyścigu Kim Kardashian wybrała długą, kremową sukienkę z jerseyu. Sukienka ma asymetryczny dekolt i jeden długi rękaw, delikatnie opadający na jedno ramię. Marszczenie w talii dodaje fasonu struktury, a lejący materiał otula ciało, by następnie opaść kaskadą na podłogę. Drapowanie przywodzi na myśl antyczny styl, tworząc stylizację jednocześnie subtelną i wyrafinowaną.

Spektakularne odkryte plecy

Choć z przodu sukienka wydawała się skromna, z tyłu kryła prawdziwą „niespodziankę”. Szeroko rozcięta, charakteryzowała się rzeźbiarskim drapowaniem w talii, dodając całej stylizacji dramatyzmu. Ten kontrast między prostym przodem a odważnym tyłem był jednym z najgłośniejszych modowych momentów weekendu w Monako.

Starannie dobrane akcesoria

Jeśli chodzi o dodatki, Kim Kardashian postawiła na duże okulary przeciwsłoneczne z fioletowymi szkłami oraz czarne szpilki Gucci z wędzidłem. Całość dopełniła luźnym kokiem, ozdobionym kilkoma pasemkami oplatającymi twarz. Stylizację tę skoordynowała ze swoją siostrą Khloé, która również miała na sobie kremowy kolor, tworząc idealnie dopasowany duet.

W tej drapowanej, kremowej sukience Kim Kardashian po raz kolejny udowodniła swoje mistrzostwo w sztuce prezencji. Nie pojawiła się przed kamerami podczas Grand Prix Barcelony 14 czerwca 2026 roku, co sugeruje, że jej obecność była dyskretna lub po prostu nieobecna na tym wydarzeniu. Pozostaje pytanie, czy pojawi się ponownie na Grand Prix Formuły 1 przed końcem sezonu 2026, co niewątpliwie ponownie rozbudziłoby zainteresowanie jej szeroko komentowanymi publicznymi występami.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Ubrana w strój plażowy Elizabeth Hurley świętuje swoje 61. urodziny, przekazując przesłanie pełne optymizmu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ubrana w strój plażowy Elizabeth Hurley świętuje swoje 61. urodziny, przekazując przesłanie pełne optymizmu.

Elizabeth Hurley niedawno z uśmiechem świętowała swoje 61. urodziny. Brytyjska aktorka i modelka uczciła je na Instagramie, udostępniając...

„Oboje wyglądają wspaniale”: Naomi Watts udostępniła nowe zdjęcie ślubne

Brytyjska aktorka i producentka Naomi Watts pielęgnuje swobodną relację ze swoim wizerunkiem. Z okazji trzeciej rocznicy ślubu z...

W cekinowym body Jennifer Lopez tworzy spektakularny look

Amerykańska piosenkarka i aktorka Jennifer Lopez właśnie wzbudziła sensację zdjęciem udostępnionym przez jej wieloletniego wizażystę, Ernesto Casillasa, podczas...

W wieku 49 lat Shakira wzbudza sensację swoim żółtym strojem inspirowanym Mistrzostwami Świata.

Shakira świętowała kolejny sukces, prezentując stylizację równie wyrazistą, co symboliczną. Kolumbijska piosenkarka udostępniła na Instagramie serię zdjęć o...

„Ona promienieje”: Piosenkarka Jennie zaskakuje sceniczną prezencją inspirowaną rockiem

„Promieniuje”. To właśnie tego typu komentarze zalały scenę po niezwykłym występie Jennie na Governors Ball 2026. Południowokoreańska piosenkarka,...

Dzięki temu selfie Hailey Bieber znów stawia na spodnie z niskim stanem.

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber opanowała do perfekcji sztukę przekształcania każdego posta na Instagramie w wielkie wydarzenie...