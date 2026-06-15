Kim Kardashian w drapowanej sukience przyciąga wzrok wszystkich w Monako

Kim Kardashian nigdy nie pozostaje niezauważona, a jej niedawna wizyta w Monako nie była wyjątkiem. Podczas Grand Prix Formuły 1 zwróciła na siebie uwagę w eleganckiej, drapowanej, kremowej sukience od Gucci. Podzieliła się swoim wyglądem ze swoimi obserwatorami na Instagramie.

Drapowana sukienka

Na dzień wyścigu Kim Kardashian wybrała długą, kremową sukienkę z jerseyu. Sukienka ma asymetryczny dekolt i jeden długi rękaw, delikatnie opadający na jedno ramię. Marszczenie w talii dodaje fasonu struktury, a lejący materiał otula ciało, by następnie opaść kaskadą na podłogę. Drapowanie przywodzi na myśl antyczny styl, tworząc stylizację jednocześnie subtelną i wyrafinowaną.

Spektakularne odkryte plecy

Choć z przodu sukienka wydawała się skromna, z tyłu kryła prawdziwą „niespodziankę”. Szeroko rozcięta, charakteryzowała się rzeźbiarskim drapowaniem w talii, dodając całej stylizacji dramatyzmu. Ten kontrast między prostym przodem a odważnym tyłem był jednym z najgłośniejszych modowych momentów weekendu w Monako.

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Starannie dobrane akcesoria

Jeśli chodzi o dodatki, Kim Kardashian postawiła na duże okulary przeciwsłoneczne z fioletowymi szkłami oraz czarne szpilki Gucci z wędzidłem. Całość dopełniła luźnym kokiem, ozdobionym kilkoma pasemkami oplatającymi twarz. Stylizację tę skoordynowała ze swoją siostrą Khloé, która również miała na sobie kremowy kolor, tworząc idealnie dopasowany duet.

W tej drapowanej, kremowej sukience Kim Kardashian po raz kolejny udowodniła swoje mistrzostwo w sztuce prezencji. Nie pojawiła się przed kamerami podczas Grand Prix Barcelony 14 czerwca 2026 roku, co sugeruje, że jej obecność była dyskretna lub po prostu nieobecna na tym wydarzeniu. Pozostaje pytanie, czy pojawi się ponownie na Grand Prix Formuły 1 przed końcem sezonu 2026, co niewątpliwie ponownie rozbudziłoby zainteresowanie jej szeroko komentowanymi publicznymi występami.