Shay Mitchell wskrzesza trend błyszczących sukienek w monochromatycznej wersji.

Léa Michel
@shaymitchell / Instagram

Kanadyjska aktorka, modelka i producentka Shay Mitchell ma talent do wskrzeszania trendów. Niedawno udostępniła na Instagramie serię zdjęć w krótkiej, połyskującej sukience w jednolitym odcieniu różu. To zdecydowanie retro look, który nawiązuje do cekinowej sukienki – w monochromatycznej wersji.

Lśniąca, monochromatyczna sukienka

Sercem tej stylizacji jest krótka, różowa, metaliczna sukienka dzianinowa od Seroya. Sukienka ma asymetryczny, odkryty dekolt i długie, rozszerzane rękawy, które dodają sylwetce ruchu. Subtelnie połyskujący materiał odbija światło, nadając sukience odświętny charakter. Wierna trendowi „total look”, Shay Mitchell postawiła na cały strój w tym samym odcieniu różu.

Kultowy dodatek

Jako dodatek do tej sukienki, Shay Mitchell wybrała niezwykle symboliczny element: torebkę Baguette ozdobioną różowymi cekinami. Ten model, prawdziwa „it bag” lat 2000, idealnie wpisuje się w retro estetykę stylizacji. Różowe lakierowane pantofle marki Paris Texas i walizka kabinowa jej własnej marki dopełniły całość, zachowując ten sam monochromatyczny motyw.

Trend błyszczących sukienek

Ten wybór ilustruje wielki powrót sukienek z cekinami i metalicznym wykończeniem, idealnych na wieczorne i świąteczne okazje. Łącząc je z stonowanymi zestawieniami kolorystycznymi, Shay Mitchell oferuje bardziej współczesną interpretację tego trendu. Monochromatyczny look, który polega na użyciu jednego koloru w całej stylizacji, nadaje jej strukturę i wyrafinowaną elegancję. Cały efekt idealnie wpisuje się w falę nostalgii za latami 2000., tak wszechobecną w obecnej modzie.

Aktorka, która jest również przedsiębiorcą

Poza stylem, ta stylizacja podkreśla podwójną rolę Shay Mitchell. Znana z roli w serialu „Słodkie kłamstewka”, a także z filmów „Dollface” i „Ty”, kanadyjska aktorka, modelka i producentka jest również współzałożycielką BÉIS, odnoszącej sukcesy marki akcesoriów podróżnych. Pokazując jedną ze swoich walizek w swoim poście, potwierdza swoje wyczucie stylu, a także smykałkę do biznesu.

Dzięki tej lśniącej różowej sukience i mistrzowsko dobranej palecie kolorów, Shay Mitchell stworzyła stylizację, która jest jednocześnie nostalgiczna i zgodna z najnowszymi trendami. Nawiązując do lat 2000. i wykorzystując dodatki, aktorka udowadnia, że cekinowa sukienka potrafi przyciągać wzrok bardziej niż kiedykolwiek. Z pewnością zainspiruje fanki wieczorowych blichtru.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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