Ubrana w strój plażowy Elizabeth Hurley świętuje swoje 61. urodziny, przekazując przesłanie pełne optymizmu.

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

Elizabeth Hurley niedawno z uśmiechem świętowała swoje 61. urodziny. Brytyjska aktorka i modelka uczciła je na Instagramie, udostępniając zdjęcie zrobione nad wodą i dodając zdecydowanie optymistyczny wpis. Była to dla niej okazja, by podzielić się z nami życiową lekcją na temat upływu czasu.

Wiadomość pełna optymizmu

„Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!” – Elizabeth Hurley podpisała swój post. Przyznała, że od dawna obawiała się, że „z wiekiem życie stanie się mniej ekscytujące” – zanim zdała sobie sprawę, że jest wręcz przeciwnie. „Teraz kocham swoje życie” – zapewniła, zachęcając wszystkich do trzymania głowy wysoko i nigdy się nie poddawania. Do tego pozytywnego nastawienia dołączyła serdeczne podziękowania dla swoich „wspaniałych przyjaciół i rodziny”, a także dla fanów, których chwaliła za lojalność. „Ten rok był już pełen emocji i nie mogę się doczekać, co będzie dalej” – dodała.

Pojawienie się nad brzegiem wody

Aby uchwycić ten moment, Elizabeth Hurley wybrała zdjęcie w stroju plażowym, zrobione twarzą do wody, trzymając jaskrawo kolorowy ręcznik. Znana ze swojej swobody przed obiektywem i promiennego wizerunku, po raz kolejny potwierdza swój spokój i pewność siebie, w wieku, w którym w pełni akceptuje siebie. Wygląd idealnie wpisuje się w świetlisty charakter jej wpisu.

W otoczeniu bliskich

Nic dziwnego, że wiadomość wywołała falę uczuć w komentarzach. Jednym z najbardziej wzruszających był wpis jej 24-letniego syna, Damiana, który wyznał jej miłość. Aktorka, która twierdzi, że odnajduje szczęście w gronie bliskich, najwyraźniej przeżywa również „idealny romans” z muzykiem Billym Rayem Cyrusem, z którym jest w związku od 2025 roku. Para dzieli swój czas między farmą artysty w Tennessee a wiejskim domem aktorki w Anglii. Spośród ogrodnictwa, muzyki i wieczorów przy kominku, podsumowuje swoje codzienne życie jednym słowem: „szczęście”.

Przesłanie Elizabeth Hurley to coś więcej niż tylko życzenia urodzinowe: to mocny apel, by iść naprzód przez życie z optymizmem i wdzięcznością. Przypominając nam, że nasze najlepsze lata niekoniecznie mamy już za sobą, przekazuje inspirujące przesłanie, które wyraźnie znalazło oddźwięk w jej społeczności. To idealny sposób, by z ufnością wkroczyć w nowy rok.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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