Na wakacjach Kim Kardashian wzbudziła sensację w białym stroju plażowym

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

Amerykańska osobowość medialna Kim Kardashian jest jedną z najpopularniejszych gwiazd na świecie, a jej ostatni post na Instagramie po raz kolejny o tym przypomniał. Udostępniła serię letnich zdjęć, z których jedno szczególnie przykuło uwagę wszystkich.

Wysoki, biały trójkąt, który podoba się wszystkim.

Na jednym ze zdjęć na karuzeli Kim Kardashian wypoczywa na leżaku, z twarzą osłoniętą przed słońcem wyciągniętą ręką i włosami zaczesanymi do tyłu. Ma na sobie biały top z trójkątnymi miseczkami. Zdjęcie natychmiast wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych: „Najsłodsza, Kim!” , „Taka słodka!” oraz lawinę emotikonów z serduszkami i płomieniami. To dowód, o ile w ogóle potrzebny, na to, że założycielka marki Skims wie, jak stworzyć viralowy moment z prostego, muśniętego słońcem zdjęcia.

Karuzela podsumowująca jego ostatnie tygodnie

To zdjęcie jest częścią większej karuzeli, zaprojektowanej jako retrospektywa ostatnich tygodni Kim Kardashian. Przedstawia ona chwile spędzone z rodziną, dziećmi i bliskimi, a także luksusowe wypady, całkowicie biały, monochromatyczny strój, swobodny, sportowy look i bardziej intymną sesję w saunie. Całość stanowi wizualną mozaikę jej życia prywatnego.

Łącząc minimalistyczny strój plażowy z życiem rodzinnym na pierwszym planie, Kim Kardashian przedstawia niewątpliwie jeden z jej najbardziej charakterystycznych wpisów tej nowej ery – bardziej opanowany, a jednocześnie równie skuteczny.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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