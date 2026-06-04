W wieku 59 lat Salma Hayek ponownie rzuca światło na parę spodni, które nie cieszą się powszechnym uznaniem.

Podczas turnieju tenisowego Rolanda Garrosa, meksykańsko-amerykańsko-libańska aktorka, reżyserka i producentka Salma Hayek pojawiła się w modzie, która od tamtej pory podzieliła opinie w mediach społecznościowych.

Bardzo szykowny wieczór tenisowy na kortach Rolanda Garrosa

Para (Salma Hayek i jej mąż François-Henri Pinault) została sfotografowana na trybunach podczas paryskiego turnieju, oglądając mecz pomiędzy Niemcem Alexandrem Zverevem a Holendrem Jesperem de Jongiem. Salma Hayek postawiła na luźny look: dopasowaną czarną bluzkę z okrągłym dekoltem, rękawami do łokci i subtelnym kontrastującym czerwonym i zielonym wykończeniem kołnierza. Jej ciemne włosy były ułożone w naturalne loki z kilkoma srebrnymi refleksami, a na nogach miała kanciaste czarne okulary przeciwsłoneczne, jaskrawoczerwoną plecioną skórzaną torbę i masywne czarne sandały ozdobione srebrnymi zdobieniami.

Kontrowersyjne „spodnie”: długie skórzane szorty bermudy

Kolejny element garderoby, który naprawdę przykuł uwagę wszystkich: długie, czarne, skórzane bermudy, sięgające tuż za kolano. Ta długość, gdzieś pomiędzy eleganckimi szortami a spodniami o skróconym kroju, natychmiast wywołała debatę. Później tego wieczoru Salma Hayek dodała do tego czarną, zamszową czapkę gazeciarza, kolejny ukłon w stronę obecnego europejskiego trendu w modzie sportowej i szykownej.

W mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się komentarze. Dla niektórych oferował on nutę europejskiej elegancji, przywodząc na myśl najbardziej wyrafinowane paryskie sylwetki. Dla innych był to „niepochlebny” krój, uznany za „za długi, by być szykownym” i „za krótki, by być korzystny”. Warto pamiętać, że kobiece ciała i wygląd nie powinny być przedmiotem publicznej debaty: każda kobieta ma prawo ubierać się tak, jak jej się podoba, zgodnie ze swoim gustem, komfortem i tożsamością.

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Trend na szorty bermudzkie

Zwłaszcza długie szorty bermudy przeżywają w ostatnich sezonach swój wielki powrót. Pojawiają się na wybiegach i ulicach, a noszą je wszystkie wpływowe postacie międzynarodowej mody, od sióstr Hadid po Hailey Bieber i Tracee Ellis Ross. Ten element garderoby pozostaje jednak jednym z najbardziej kontrowersyjnych. Wybór skórzanych szortów przez Salmę Hayek jest wymowny: materiał zapewnia niezbędną strukturę kroju i dodaje mu walorów ubrania, które jest niemal jak spodnie. Europejska elegancja, która łączy w sobie sportowy szyk.

Od Cannes do Rolanda Garrosa – miesiąc poświęcony szykowi

Występ Salmy Hayek na Roland-Garrosie to kontynuacja jej wyjątkowo udanej francuskiej kariery. Kilka dni wcześniej, w Cannes, wyróżniła się na gali Kering Women in Motion Awards – swoim jedynym oficjalnym występie w ciągu dwóch tygodni – w asymetrycznej niebieskiej sukience kopertowej z szeroką opaską, dyskretnie oddając hołd Brigitte Bardot.

W tym najnowszym wydaniu Salma Hayek udowadnia, że „ryzyko modowe” jest nieodłącznym elementem jej stylu. Wybierając długie, czarne, skórzane bermudy, bez skrępowania sięga po element, który dzieli opinie – i subtelnie tworzy swój własny, niepowtarzalny styl.