Zaburzenia odżywiania: 38-letnia amerykańska aktorka Hilary Duff mówi o tym publicznie

Odkryta w bardzo młodym wieku w serialu „Lizzie McGuire”, Hilary Duff dorastała w blasku reflektorów. Dziś amerykańska aktorka, piosenkarka, autorka tekstów, pisarka, stylistka i producentka z szerszej perspektywy wspomina trudne okresy swojej młodości. W kilku wywiadach otwarcie mówi o zaburzeniach odżywiania, których doświadczała pod koniec nastoletnich lat, wyjaśniając, jak presja związana z wyglądem fizycznym wpłynęła na początki jej kariery.

Wczesna sława i ciągła presja

Hilary Duff zyskała sławę na początku XXI wieku dzięki serialowi Disney Channel „Lizzie McGuire”. Była wtedy jeszcze nastolatką, ale jej wizerunek był już szeroko komentowany. W wywiadzie dla magazynu „Women's Health” aktorka opowiedziała o presji, jaką odczuwała w tym okresie: „Kiedy miałam około 17 lub 18 lat, byłam bardzo szczupła. To było okropne. Nie czułam się dobrze we własnej skórze”. Wyjaśniła również, że ten okres zbiegł się z czasem, w którym wizerunek aktorek był przedmiotem ciągłej krytyki mediów.

Kontekst naznaczony kultem szczupłości

Na początku XXI wieku presja, by być szczupłą, była szczególnie silna w branży rozrywkowej. Aktorki, często bardzo młode, regularnie spotykały się z oczekiwaniami dotyczącymi wyglądu. Hilary Duff wyjaśnia, że ten okres wywarł na nią głęboki wpływ: „Ciągle byłam przed kamerami i myślałam, że właśnie tak powinna wyglądać aktorka”. Eksperci zwracają uwagę, że te nierealistyczne standardy mogą przyczyniać się do rozwoju zaburzeń odżywiania, które dotykają wiele osób, zwłaszcza młode kobiety.

Bardziej spokojna perspektywa dzisiaj

Hilary Duff twierdzi, że z czasem wypracowała sobie bardziej pokojową relację ze swoim ciałem. Aktorka wyjaśnia, że kilka etapów jej życia przyczyniło się do tej zmiany, w tym macierzyństwo. Obecnie jest matką kilkorga dzieci i mówi, że stopniowo nauczyła się patrzeć na siebie inaczej.

W wywiadach podkreśla również wagę dbania o zdrowie psychiczne i zdystansowania się od standardów narzucanych przez branżę. „Dziś jestem dumna ze swojego ciała i tego, co przeszło”.

Przemówienie zachęcające do dyskusji

Publicznie omawiając ten okres swojego życia, Hilary Duff pomaga rzucić światło na trudności, z jakimi borykają się niektóre gwiazdy w bardzo młodym wieku. Te relacje pomagają rozpocząć dyskusję na temat zaburzeń odżywiania i presji związanej z postrzeganiem własnego ciała. Według wielu specjalistów, fakt, że osoby publiczne opowiadają o swoich doświadczeniach, może pomóc w zmniejszeniu stygmatyzacji i zachęcić osoby dotknięte tym problemem do szukania pomocy.

Krótko mówiąc, Hilary Duff szczerze wspomina okres naznaczony presją wizerunkową w branży rozrywkowej. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, aktorka podkreśla wagę otwartej dyskusji na te tematy i kwestionowania nierealistycznych standardów, które mogą ciążyć młodym artystom.