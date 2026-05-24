Dua Lipa prezentuje się w efektownym koronkowym stroju

Piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa wciąż zaskakuje swoich fanów. Na Instagramie pochwaliła się czerwoną koronkową bluzką, co z pewnością nie umknęło uwadze jej obserwatorów.

Bardzo zauważony zrzut zdjęć na Instagramie

Wierna sobie, Dua Lipa udostępniła serię zdjęć na swoim koncie na Instagramie – „zrzutkę zdjęć”. Wśród wielu zdjęć znalazło się jedno, które wywołało spore poruszenie – piosenkarka pojawiła się w prześwitującej koronkowej bluzce. Po raz kolejny dostarczyła treści, które potrafią zachwycić jej obserwatorów. To talent, który nieustannie pielęgnuje, zamieniając każdą ze swoich modowych wizyt w mini-wydarzenie w mediach społecznościowych.

Czerwony koronkowy top i szorty jeansowe

Centralnym punktem tej stylizacji jest czerwony koronkowy top z wysokim kołnierzem i krótkimi rękawami. Prześwitujący i delikatny top odsłania jasnobrązowy biustonosz, który Dua Lipa nosiła pod spodem. Ta gra transparentności doskonale ilustruje zamiłowanie Dua Lipy do ubrań, które łączą romantyzm – dzięki koronce – z nowoczesnością.

Aby zrównoważyć stylizację, Dua Lipa postawiła na bardziej swobodny element garderoby: jeansowe szorty. To połączenie delikatnej koronki i surowego denimu tworzy wyjątkowo modny kontrast faktur. To połączenie stylów – elegancji i streetwearu – to znak rozpoznawczy Duy Lipy, która lubi rzucać wyzwania typowym zestawieniom. Rezultatem jest strój, który jest jednocześnie wyrafinowany i zdecydowanie nowoczesny, idealnie wpisujący się w trendy.

Starannie dobrane luksusowe akcesoria

Stylizacja nie byłaby kompletna bez zestawu ekskluzywnych dodatków. Dua Lipa dopełniła swoją stylizację dużą kremową torbą na zakupy Chanel, oversize'owymi czarnymi okularami przeciwsłonecznymi i kilkoma pierścionkami Bvlgari. Pasek w stylu western od Chrome Hearts przewiązywał jej szorty w talii, dodając stylizacji rockandrollowego charakteru. Ta starannie dobrana kolekcja designerskich ubrań po raz kolejny dowodzi kunsztu stylistycznego Duy Lipy i jej umiejętności swobodnego łączenia luksusowych marek.

Minimalistyczne fryzury i makijaż

W kwestii urody Dua Lipa postawiła na prostotę, pozwalając, by jej strój był najważniejszy. Miała rozpuszczone włosy, z czystym, nieskazitelnym przedziałkiem na środku. Jej makijaż, celowo minimalistyczny, skupiał się na naturalnym wyglądzie, a nie na efektownym efekcie. Tym wpisem Dua Lipa potwierdza swój status ikony mody swojego pokolenia.

W czerwonym koronkowym topie, dżinsowych szortach i dodatkach, Dua Lipa stworzyła perfekcyjnie dopracowaną stylizację. Po raz kolejny udowadnia, że potrafi bawić się modowymi kodami, tworząc efektowne stylizacje, pozostając jednocześnie wierną swojemu stylowi.