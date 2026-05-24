Dua Lipa prezentuje się w efektownym koronkowym stroju

Piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa wciąż zaskakuje swoich fanów. Na Instagramie pochwaliła się czerwoną koronkową bluzką, co z pewnością nie umknęło uwadze jej obserwatorów.
Bardzo zauważony zrzut zdjęć na Instagramie
Wierna sobie, Dua Lipa udostępniła serię zdjęć na swoim koncie na Instagramie – „zrzutkę zdjęć”. Wśród wielu zdjęć znalazło się jedno, które wywołało spore poruszenie – piosenkarka pojawiła się w prześwitującej koronkowej bluzce. Po raz kolejny dostarczyła treści, które potrafią zachwycić jej obserwatorów. To talent, który nieustannie pielęgnuje, zamieniając każdą ze swoich modowych wizyt w mini-wydarzenie w mediach społecznościowych.
Czerwony koronkowy top i szorty jeansowe
Centralnym punktem tej stylizacji jest czerwony koronkowy top z wysokim kołnierzem i krótkimi rękawami. Prześwitujący i delikatny top odsłania jasnobrązowy biustonosz, który Dua Lipa nosiła pod spodem. Ta gra transparentności doskonale ilustruje zamiłowanie Dua Lipy do ubrań, które łączą romantyzm – dzięki koronce – z nowoczesnością.
Aby zrównoważyć stylizację, Dua Lipa postawiła na bardziej swobodny element garderoby: jeansowe szorty. To połączenie delikatnej koronki i surowego denimu tworzy wyjątkowo modny kontrast faktur. To połączenie stylów – elegancji i streetwearu – to znak rozpoznawczy Duy Lipy, która lubi rzucać wyzwania typowym zestawieniom. Rezultatem jest strój, który jest jednocześnie wyrafinowany i zdecydowanie nowoczesny, idealnie wpisujący się w trendy.
Zobacz ten post na Instagramie
Starannie dobrane luksusowe akcesoria
Stylizacja nie byłaby kompletna bez zestawu ekskluzywnych dodatków. Dua Lipa dopełniła swoją stylizację dużą kremową torbą na zakupy Chanel, oversize'owymi czarnymi okularami przeciwsłonecznymi i kilkoma pierścionkami Bvlgari. Pasek w stylu western od Chrome Hearts przewiązywał jej szorty w talii, dodając stylizacji rockandrollowego charakteru. Ta starannie dobrana kolekcja designerskich ubrań po raz kolejny dowodzi kunsztu stylistycznego Duy Lipy i jej umiejętności swobodnego łączenia luksusowych marek.
Minimalistyczne fryzury i makijaż
W kwestii urody Dua Lipa postawiła na prostotę, pozwalając, by jej strój był najważniejszy. Miała rozpuszczone włosy, z czystym, nieskazitelnym przedziałkiem na środku. Jej makijaż, celowo minimalistyczny, skupiał się na naturalnym wyglądzie, a nie na efektownym efekcie. Tym wpisem Dua Lipa potwierdza swój status ikony mody swojego pokolenia.
W czerwonym koronkowym topie, dżinsowych szortach i dodatkach, Dua Lipa stworzyła perfekcyjnie dopracowaną stylizację. Po raz kolejny udowadnia, że potrafi bawić się modowymi kodami, tworząc efektowne stylizacje, pozostając jednocześnie wierną swojemu stylowi.