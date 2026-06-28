Will Smith dzieli się wyjątkową chwilą z Jadą Pinkett Smith i ich córką Willow

Rodzina Smithów zaliczyła rzadki publiczny występ w Paryżu. Will Smith, Jada Pinkett Smith i ich córka Willow spotkali się ponownie w stolicy Francji, aby wesprzeć jednego z nich na wydarzeniu modowym.

Bardzo zauważalny występ w Paryżu

To właśnie podczas Paryskiego Tygodnia Mody Will Smith i jego rodzina wzbudzili sensację. Amerykański aktor udał się do stolicy Francji w towarzystwie Jady Pinkett Smith, matki swoich młodszych dzieci, i ich córki Willow. Ich obecność była tym bardziej godna uwagi, biorąc pod uwagę rzadkie publiczne wystąpienia rodziny Smithów. Jak przy każdym wystąpieniu rodziny w mediach, fotografowie byli gotowi uwiecznić to niezwykłe rodzinne wyjście.

Konkretny powód tego spotkania

Poza samą obecnością w Paryżu, ten wspólny występ Smithów miał bardzo konkretny cel. Will, Jada i Willow przybyli, aby wesprzeć Jadena Smitha, syna słynnej amerykańskiej pary, podczas jego pierwszego publicznego wystąpienia jako dyrektora kreatywnego ds. mody męskiej w domu mody Christian Louboutin. To ważne stanowisko w karierze młodego mężczyzny, stanowiące kamień milowy w jego karierze w branży modowej. Jaden Smith, który realizuje karierę w muzyce, filmie, a teraz także w modzie, w pełni uosabia to nowe pokolenie wszechstronnie utalentowanych projektantów.

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Rozszerzona rodzina na czerwonym dywanie

Tym razem wsparcia dla Jadena Smitha udzielili nie tylko jego rodzice i siostra Willow. Młody mężczyzna mógł liczyć również na obecność swojej babci ze strony matki, Adrienne Banfield-Norris, a także przyrodniego brata Treya, najstarszego syna Willa Smitha z poprzedniego małżeństwa. Ten wielopokoleniowy gest wsparcia ilustruje silną więź rodzinną, jaką Smithowie prezentują, nigdy nie opuszczając swoich najważniejszych wydarzeń zawodowych.

Ich ostatni występ grupowy miał miejsce w 2024 roku

Aby docenić wyjątkowy charakter tego wspólnego występu, warto pamiętać, że ostatni pełny publiczny występ rodziny Smithów miał miejsce w maju 2024 roku, podczas premiery filmu „Bad Boys: Ride or Die”. Co więcej, Will Smith i Jada Pinkett Smith to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w amerykańskim przemyśle rozrywkowym. Małżeństwo od 1997 roku, przez lata budowali rodzinę, jednocześnie realizując własne, udane kariery.

W 2023 roku osobista historia pary nabrała rozgłosu w mediach. W szeroko komentowanym wywiadzie Jada Pinkett Smith ujawniła, że para oficjalnie rozstała się w 2016 roku, choć nie jest prawnie rozwiedzona. Obie gwiazdy wielokrotnie podkreślały chęć utrzymania jedności rodziny wokół dwójki dzieci, pomimo ewolucji ich relacji.

Swoim paryskim występem u boku Jady Pinkett Smith, Willow i reszty rodziny, Will Smith stworzył jedno z najbardziej poruszających zdjęć rodzinnych roku. Poza samym „wydarzeniem modowym”, ta wspólna obecność ilustruje spójność rodziny, która pomimo osobistych zmian, pozostaje widocznie zjednoczona wokół swoich dzieci.