Will Smith dzieli się wyjątkową chwilą z Jadą Pinkett Smith i ich córką Willow

Fabienne Ba.
@willsmith / Instagram

Rodzina Smithów zaliczyła rzadki publiczny występ w Paryżu. Will Smith, Jada Pinkett Smith i ich córka Willow spotkali się ponownie w stolicy Francji, aby wesprzeć jednego z nich na wydarzeniu modowym.

Bardzo zauważalny występ w Paryżu

To właśnie podczas Paryskiego Tygodnia Mody Will Smith i jego rodzina wzbudzili sensację. Amerykański aktor udał się do stolicy Francji w towarzystwie Jady Pinkett Smith, matki swoich młodszych dzieci, i ich córki Willow. Ich obecność była tym bardziej godna uwagi, biorąc pod uwagę rzadkie publiczne wystąpienia rodziny Smithów. Jak przy każdym wystąpieniu rodziny w mediach, fotografowie byli gotowi uwiecznić to niezwykłe rodzinne wyjście.

Konkretny powód tego spotkania

Poza samą obecnością w Paryżu, ten wspólny występ Smithów miał bardzo konkretny cel. Will, Jada i Willow przybyli, aby wesprzeć Jadena Smitha, syna słynnej amerykańskiej pary, podczas jego pierwszego publicznego wystąpienia jako dyrektora kreatywnego ds. mody męskiej w domu mody Christian Louboutin. To ważne stanowisko w karierze młodego mężczyzny, stanowiące kamień milowy w jego karierze w branży modowej. Jaden Smith, który realizuje karierę w muzyce, filmie, a teraz także w modzie, w pełni uosabia to nowe pokolenie wszechstronnie utalentowanych projektantów.

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Rozszerzona rodzina na czerwonym dywanie

Tym razem wsparcia dla Jadena Smitha udzielili nie tylko jego rodzice i siostra Willow. Młody mężczyzna mógł liczyć również na obecność swojej babci ze strony matki, Adrienne Banfield-Norris, a także przyrodniego brata Treya, najstarszego syna Willa Smitha z poprzedniego małżeństwa. Ten wielopokoleniowy gest wsparcia ilustruje silną więź rodzinną, jaką Smithowie prezentują, nigdy nie opuszczając swoich najważniejszych wydarzeń zawodowych.

Ich ostatni występ grupowy miał miejsce w 2024 roku

Aby docenić wyjątkowy charakter tego wspólnego występu, warto pamiętać, że ostatni pełny publiczny występ rodziny Smithów miał miejsce w maju 2024 roku, podczas premiery filmu „Bad Boys: Ride or Die”. Co więcej, Will Smith i Jada Pinkett Smith to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w amerykańskim przemyśle rozrywkowym. Małżeństwo od 1997 roku, przez lata budowali rodzinę, jednocześnie realizując własne, udane kariery.

W 2023 roku osobista historia pary nabrała rozgłosu w mediach. W szeroko komentowanym wywiadzie Jada Pinkett Smith ujawniła, że para oficjalnie rozstała się w 2016 roku, choć nie jest prawnie rozwiedzona. Obie gwiazdy wielokrotnie podkreślały chęć utrzymania jedności rodziny wokół dwójki dzieci, pomimo ewolucji ich relacji.

Swoim paryskim występem u boku Jady Pinkett Smith, Willow i reszty rodziny, Will Smith stworzył jedno z najbardziej poruszających zdjęć rodzinnych roku. Poza samym „wydarzeniem modowym”, ta wspólna obecność ilustruje spójność rodziny, która pomimo osobistych zmian, pozostaje widocznie zjednoczona wokół swoich dzieci.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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