W wieku 47 lat Kourtney Kardashian zaskakuje odświeżoną wersją „gotyckiego” wyglądu

Z okazji swoich 47. urodzin Kourtney Kardashian zaskoczyła fanów odejściem od swojej tradycyjnej estetyki. Jej urodzinowa stylizacja, udostępniona na Instagramie, szybko przyciągnęła uwagę, łącząc wpływy Y2K z nowoczesnym podejściem do stylu gotyckiego.

Spojrzenie gdzieś pomiędzy gotykiem, Y2K i duchem rocka

Strój Kourtney Kardashian składa się z czarnej sukienki mini z koronkowymi detalami oraz teksturowanego, dzianinowego kardiganu. Całość nawiązuje do zmodernizowanej estetyki „dziewczęcego gotyku”, typowej dla mocnego powrotu do stylu lat 2000. Kourtney Kardashian uzupełniła stylizację wyrazistymi elementami: długim płaszczem w panterkę, czarnymi kozakami do kolan i dużymi okularami przeciwsłonecznymi.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Akcesoria z mocniejszym przekazem

Dodatki dodają symbolicznego wymiaru. Na szczególną uwagę zasługuje efektowny srebrny naszyjnik z zawieszką w kształcie czaszki, podkreślający rockowy i lekko undergroundowy charakter stroju. Ten wybór stylistyczny odzwierciedla szerszy trend, w którym gwiazdy reinterpretują styl gotycki, łącząc go z luksusowymi i nowoczesnymi dodatkami.

Estetyka łącząca osobisty wizerunek z trendami w modzie

Znana z wyborów modowych, często inspirowanych minimalistyczną estetyką w ostatnich latach, Kourtney Kardashian zaskakuje tutaj powrotem do bardziej ekspresyjnego stylu. Ta tymczasowa zmiana ilustruje rosnącą swobodę osób publicznych w eksplorowaniu różnych światów stylistycznych, bez ograniczania się do jednej identyfikacji wizualnej.

Z tą odświeżoną, „gotycką” stylizacją na swoje urodziny, Kourtney Kardashian potwierdziła swoją umiejętność zabawy z modowymi kodami. Łącząc nostalgię za rokiem 2000, wpływy rocka i współczesne akcenty, stworzyła niezapomniany występ, który na nowo rozbudził zainteresowanie estetyką glam-rocka.