Skóra od stóp do głów: Kim Kardashian wyznacza styl na 45

Naila T.
Aby uczcić ósme urodziny swojej córki Chicago, Kim Kardashian postawiła na wyrazisty look: dopasowaną brązową sukienkę ze skóry i obszerny czarny płaszcz z paskiem. Kontrast między „zimową surowością” a pewnym siebie stylem.

Styl, który nie przeprasza

Założycielka marki SKIMS wybrała strój, który wyrażał poczucie samoakceptacji, dalekie od „oczekiwanej” dyskrecji matek na rodzinnych uroczystościach. Z głębokim dekoltem, dopasowaną sukienką i pewną siebie postawą, Kim pozostała wierna swojej estetyce, niezależnie od okoliczności. Udowodniła, że można być rodzicem i jednocześnie z siłą zaznaczać swoją obecność publicznie – gdyby ktokolwiek miał jeszcze wątpliwości.

Krytyka w sieci, cicha odpowiedź

Jak to często bywa, w mediach społecznościowych błyskawicznie zaroiło się od komentarzy: od kpin z jej figury po oskarżenia o próbę „ukradnięcia show”, Kim spotkała się z seksistowskimi i poniżającymi uwagami. Nie odpowiedziała; jej postawa mówiła wszystko: nadal żyje według własnych zasad, bez konieczności usprawiedliwiania się.

Skóra, jej wizualny znak rozpoznawczy

Od kilku lat Kim Kardashian uczyniła ze skóry centralny element swojej garderoby. Kombinezony, trencze, monochromatyczne zestawy… prezentuje ten materiał we wszystkich jego wariantach, zawsze dążąc do wizualnej spójności. Dzięki temu wyborowi tworzy mocną, wyrafinowaną i natychmiast rozpoznawalną estetykę.

Obraz współczesnej matki

Poza stylem, opublikowane zdjęcia ukazują uważną i obecną kobietę: bliską więź z córką, wspólnie robiony manicure, czułe wymiany zdań na lotnisku… Kim obala stereotypy, ukazując „dwustronną stronę”: oddanej matki i kobiety, która swobodnie wyraża siebie. Nie poddaje się restrykcyjnemu wizerunkowi łagodnej i skromnej matki.

W kontekście, w którym standardy dotyczące ciała i oczekiwania związane z wiekiem są wciąż powszechne, wygląd Kim Kardashian w uporządkowanym i asertywnym wydaniu stanowi deklarację. Przypomina, że kobiety mają prawo do pełnego istnienia, bez podporządkowywania się dyktatowi „za dużo” lub „za mało”.

Analizuję trendy społeczne, które kształtują nasze ciała, naszą tożsamość i nasze relacje ze światem. Motywuje mnie zrozumienie, jak normy ewoluują i zmieniają się w naszym życiu oraz jak dyskursy na temat płci, zdrowia psychicznego i obrazu siebie przenikają codzienne życie.
