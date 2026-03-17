Nicole Kidman zrobiła wrażenie w rzeźbiarskiej sukni.

Australijsko-amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Nicole Kidman pojawiła się olśniewająco na czerwonym dywanie Oscarów 2026 w rzeźbiarskiej sukni Chanel, która natychmiast przykuła uwagę.

Niestandardowe, eteryczne i historyczne dzieło

Nicole Kidman miała na sobie suknię uszytą na zamówienie przez Matthieu Blazy'ego. Ta pudroworóżowa jedwabna suknia, ozdobiona delikatnymi piórami, miała gorset bez ramiączek, haftowany kryształkami i czarnymi cekinami, płynnie przechodzący w zwiewną, eteryczną spódnicę. Nicole Kidman dopełniła kreację elegancką biżuterią: zegarkami, pierścionkami z diamentami i dyskretnymi perłami, które podkreślały jej look, nie przytłaczając go.

Symboliczny moment dla „Moulin Rouge”

Prezentując się u boku Ewana McGregora z okazji 25. rocznicy filmu „Moulin Rouge” (2001), za który w 2001 roku zdobył swoją pierwszą nominację do Oscara, Nicole Kidman uosabiała ponadczasową elegancję. Jej wyrzeźbiona sylwetka, zarazem wyrazista i eteryczna, przywodziła na myśl współczesną bohaterkę baśni, a pióra dawały iluzję lekkiego lotu.

Australijczyk wśród gwiazd

Choć w tym roku nie otrzymała nominacji, Nicole Kidman była wszechobecna, spotykając się z innymi Australijczykami: aktorką Rose Byrne (nominowaną w kategorii „Najlepsza aktorka” za rolę w filmie „Gdybym miała nogi, kopnęłabym cię”) i aktorem Jacobem Elordim (odtwórcą drugoplanowej roli w filmie Del Toro „Frankenstein”). Jako lojalna reprezentantka Chanel na ostatnich wydarzeniach, od wiosny 2026 roku chodziła po wybiegu, prezentując kolekcje prêt-à-porter i Métiers d'Art, co potwierdza długotrwałą współpracę.

Ta rzeźbiarska, pudroworóżowa suknia z pierzastymi akcentami plasuje Nicole Kidman jako jedną z niekwestionowanych królowych czerwonego dywanu Oscarów 2026. To wizja potężnej i eterycznej elegancji, która potwierdza jej status „nieśmiertelnej” ikony mody.