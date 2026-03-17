Przy basenie ta amerykańska modelka eksponuje swoją figurę

Przy basenie w hotelu Beverly Hills amerykańska modelka Emily Ratajkowski niedawno zaprezentowała swoją sylwetkę w obcisłym, czerwonym, jednoczęściowym stroju, oddając istotę lata pomimo zimy.
Seria ultra-wirusowych zdjęć z lata
14 marca 2026 roku Emily Ratajkowski opublikowała karuzelę zdjęć autorstwa fotografa Morgana Mahera, na których pozuje leniwie przy kultowym basenie hotelu Beverly Hills, w otoczeniu palm i altan. Jej żywa, czerwona kreacja z głębokim dekoltem i wysoko wyciętymi biodrami nawiązuje do estetyki „Słonecznego Patrolu” z lat 90., ale z nowoczesnym akcentem: marszczeniami po bokach i strukturalnym materiałem, który podkreśla jej figurę.
Emily Ratajkowski, matka jednego dziecka, z dumą prezentuje swoje ciało, naprzemiennie siedząc na leżaku i spoglądając wymownie w obiektyw. Ten minimalistyczny strój podkreśla jej mistrzowskie opanowanie filozofii „mniej znaczy więcej”, którą doskonali od początków istnienia swojej marki Inamorata.
Ostre komentarze na Instagramie
Post stał się viralem, zdobywając ponad 257 000 polubień w niecałe 10 godzin i wywołując szaleństwo reakcji zarówno gwiazd, jak i fanów: rosyjska modelka Irina Shayk zareagowała emoji ognia, a jej fani nazwali ją „legendą”, „najpiękniejszą kobietą świata” i „zbyt piękną dla tego świata”. Zdjęcia, zrobione w ostrym kalifornijskim słońcu, podkreślają jej opaloną skórę, falowane brązowe włosy i magnetyczne spojrzenie.
Podsumowując, Emily Ratajkowski przekształca zwykły „wypad na basen” w viralowy moment modowy, celebrując swoją sylwetkę i zarażając pewnością siebie.