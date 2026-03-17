Aktorka Barbie Ferreira znów jest obiektem krytyki ze względu na swoją figurę.

Fabienne Ba.
Amerykańska aktorka i modelka Barbie Ferreira zwróciła na siebie uwagę, gdy pojawiła się na czerwonym dywanie podczas Oscarów w 2026 roku w Los Angeles. Znana z roli w serialu „Euforia”, miała na sobie sukienkę, która wywołała ożywioną dyskusję. Poza jej imponującą prezencją na ceremonii, to właśnie transformacja jej sylwetki wywołała liczne komentarze w internecie, na nowo rozpalając debatę na temat presji, jaką wywiera się na kobiety w Hollywood, jeśli chodzi o ich wygląd.

Bardzo zauważalny występ na czerwonym dywanie

Barbie Ferreira pojawiła się na 98. ceremonii rozdania Oscarów w niebieskiej sukni z gorsetem i złotymi dodatkami – szykowny look, który natychmiast przykuł uwagę fotografów. Aktorka jest najbardziej znana szerokiej publiczności z roli Kat Hernandez w serialu HBO „Euforia”.

Od debiutu w serialu, wyróżniła się również jako modelka i wystąpiła w kilku projektach filmowych. Jej obecność na czerwonym dywanie szybko spotkała się z komentarzami w mediach społecznościowych i mediach, gdzie niektórzy internauci uznali, że jej „wygląd fizyczny zmienił się od czasu pierwszych publicznych wystąpień”.

Spekulacje na temat jej utraty wagi

W kilku komentarzach online wspomniano o „widocznej utracie wagi” aktorki, a niektórzy nawet spekulowali na temat przyczyn tej zmiany. Reakcje te ponownie rozpaliły plotki, które pojawiły się już w niektórych tabloidach w ostatnich miesiącach, sugerujące, że aktorka zmieniła swój wygląd, aby lepiej dopasować się do hollywoodzkich standardów.

Nie podano jednak oficjalnego potwierdzenia przyczyn tej fizycznej zmiany. Spekulacje krążące w mediach społecznościowych i niektórych mediach pozostają zatem niepotwierdzone.

Kariera obejmująca telewizję, film i modę

Barbie Ferreira zyskała sławę jako nastolatka dzięki swojej obecności w mediach społecznościowych i na platformie Tumblr, zanim została dostrzeżona przez kilka marek modowych. Na początku swojej kariery współpracowała z takimi sprzedawcami detalicznymi jak American Apparel, H&M i Target. Jej popularność wzrosła następnie dzięki roli w filmie „Euforia”, gdzie wcieliła się w Kat Hernandez, postać, która stała się ikoną dla pewnej części widowni.

Oprócz kariery aktorskiej, nadal pracuje w branży modowej. W 2025 roku miała okazję wystąpić na wybiegu podczas pokazu mody Victoria's Secret, o czym opowiadała w kilku wywiadach, wyjaśniając, że była zaskoczona i podekscytowana możliwością udziału w tym wydarzeniu.

Trwające debaty na temat wyglądu w Hollywood

Reakcje wywołane pojawieniem się Barbie Ferreiry ilustrują powracającą debatę w branży rozrywkowej: wagę przywiązywaną do wyglądu fizycznego aktorek. Wiele osobistości filmowych i telewizyjnych potępiło już presję wywieraną na kobiety w kwestii ich wizerunku, szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie komentarze na temat ciał i wyglądu są częste. Przykład Barbie Ferreiry przypomina zatem, że dyskusje na temat ciał celebrytek niestety nadal podsycają publiczne dyskusje, niekiedy ze szkodą dla ich twórczości artystycznej.

Pomimo tej krytyki, Barbie Ferreira kontynuuje karierę w filmie, telewizji i projektach modowych. Jej znaczący występ na Oscarach w 2026 roku dowodzi, że pozostaje ona ważną postacią w świecie filmu i mody, a trwające dyskusje na temat jej wizerunku podkreślają nieustanne zainteresowanie celebrytami w mediach.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
