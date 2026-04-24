Kto tak naprawdę krył się za Emily Hart? Influencerka AI w centrum rewelacji

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Diyar Shahbaz / Pexels

Wcieliła się w postać charyzmatycznej i viralowej influencerki w mediach społecznościowych. Tyle że za Emily Hart rzeczywistość okazała się zupełnie inna, niż wyobrażali sobie internauci.

Influencer w całości stworzony przez sztuczną inteligencję

Według niedawnych doniesień , Emily Hart nigdy nie istniała jako prawdziwa osoba. Została rzekomo w całości wygenerowana za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji, zaprojektowanych do publikowania treści w mediach społecznościowych i przyciągania ogromnej publiczności. Jej wygląd, filmy, a nawet tożsamość zawodowa zostały rzekomo stworzone od podstaw, co stwarzało iluzję autentycznej twórczyni treści, śledzonej przez miliony użytkowników.

Projekt mający na celu generowanie dochodu

Za tą cyfrową personą krył się prawdziwy twórca: student medycyny z Indii. W obliczu trudności finansowych, podobno wykorzystał narzędzia sztucznej inteligencji, aby zaprojektować osobowość, która stanie się viralem. Początkowy cel był prosty: tworzyć angażujące treści, które generowałyby przychody z mediów społecznościowych, subskrypcji i sprzedaży gadżetów.

Strategia oparta na algorytmie

Sukces Emily Hart nie jest przypadkowy. Twórczyni podobno dostosowywała swoje treści w oparciu o trendy i algorytmiczne rekomendacje z platform. Sztuczna inteligencja odegrała nawet rolę w określeniu jej pozycji redakcyjnej, sugerując tematy, które prawdopodobnie trafią do szerokiej i zaangażowanej publiczności. Rezultat: filmy gromadzące miliony wyświetleń i szybki wzrost liczby odbiorców.

Jednym z najbardziej uderzających elementów pozostaje pełna konstrukcja jego tożsamości. Profil, historia osobista, zawód i obecność w sieci zostały skrupulatnie opracowane, aby wzmocnić wiarygodność postaci. Ta strategia pozwoliła mu stworzyć wpływową postać, postrzeganą przez wielu internautów jako prawdziwa, zanim oszustwo wyszło na jaw.

Przypadek, który podnosi pytania o przyszłość influencerów

To odkrycie na nowo rozpala debatę na temat roli sztucznej inteligencji w mediach społecznościowych. Granica między kreacją cyfrową a prawdziwą tożsamością staje się coraz bardziej zatarta. Przypadek Emily Hart ilustruje nową erę, w której całkowicie wirtualne osobowości mogą osiągnąć ogromną popularność, nie będąc fizycznie obecne.

Krótko mówiąc, za sukcesem Emily Hart kryje się rzeczywistość w całości skonstruowana przez sztuczną inteligencję i strategię cyfrowej monetyzacji. Ta sprawa uwypukla nową dynamikę mediów społecznościowych, gdzie prawda i fałsz czasami stają się nieodróżnialne.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Madonna oferuje nagrodę za odnalezienie zaginionego stroju vintage.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

