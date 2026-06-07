W wieku 93 lat ta aktorka prezentuje elegancję, która wciąż fascynuje.

Podczas inauguracyjnej londyńskiej edycji nagród Power of Women (corocznej ceremonii, podczas której celebruje się inspirujące kobiety i ich osiągnięcia), brytyjska aktorka Joan Collins zaprezentowała się olśniewająco u boku swojego męża, Percy'ego Gibsona. Sama jej obecność doskonale ilustruje, dlaczego jest jedną z największych ikon czerwonego dywanu.

Złoty top z cekinami, absolutny znak rozpoznawczy Joan Collins

W Chancery Rosewood w Mayfair Joan Collins postawiła na natychmiast rozpoznawalny strój: złoty top z kopertowym dekoltem, w całości pokryty setkami maleńkich cekinów, które odbijają światło przy najmniejszym ruchu. Kreacja, która niemal w każdym calu nawiązuje do stylistycznych kodów, dzięki którym Joan Collins stała się legendą w epoce „Dynastii”.

Kolczyki dopasowane do wzoru topu podkreślają metaliczne detale stroju i nadają całej sylwetce smukły kształt. Obok niej, jej mąż, Percy Gibson, postawił na prosty, granatowy garnitur – dzięki czemu wygląd żony wysunął się na pierwszy plan. Subtelny, a zarazem wymowny wybór stroju.

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Uhonorowana tytułem „Ikony Roku” na gali Power of Women w Londynie

To był naprawdę wyjątkowy wieczór w Chancery Rosewood. Wydarzenie, które po raz pierwszy odbyło się w Londynie, co roku celebruje czołowe postaci kobiece w filmie, telewizji, muzyce i mediach. W tym roku Joan Collins została uhonorowana najbardziej prestiżową nagrodą wieczoru – Ikoną Roku.

Wśród innych kobiet uhonorowanych podczas ceremonii znalazły się brytyjska aktorka i piosenkarka Cynthia Erivo, brytyjska aktorka Emilia Clarke, brytyjska aktorka i piosenkarka Hannah Waddingham, Suki Waterhouse oraz brytyjska aktorka Emma Corrin – ta ostatnia została pierwszą osobą niebinarną, która otrzymała nagrodę Power of Women. To bezprecedensowe wyróżnienie odzwierciedla szerszy trend w kierunku większej reprezentacji, a Joan Collins symbolicznie reprezentuje kolejną barierę do przekroczenia: barierę wieku.

„Musisz wiedzieć, jak się odmienić”: przesłanie dla nowego pokolenia

Przemówienie Joan Collins, co nie dziwi, wywarło niezatarte wrażenie. „Odkryłam, że aby przetrwać w tym zawodzie i odnieść w nim sukces, trzeba pokazać, jak ważne jest, aby kobiety odkrywały siebie na nowo. Trzeba umieć odkrywać siebie na nowo” – powiedziała do publiczności.

To zdanie idealnie podsumowuje karierę aktorki, która od ponad siedemdziesięciu lat potrafi przemierzać epoki, nigdy nie ograniczając się do jednego rejestru. Od początków w brytyjskim kinie w latach 50., przez światowy rozgłos za sprawą „Dynastii” w latach 80., aż po ostatnie role telewizyjne, Joan Collins wciąż uosabia rzadką formę elegancji – taką, która przeciwstawia się czasowi, nie negując jednocześnie przeszłości.

Jej kolejny film jest apelem o sprzeciw wobec znęcania się nad osobami starszymi.

Joan Collins wykorzystała również okazję wieczoru, aby omówić swój nowy projekt: „My Duchess”, film biograficzny o Wallis Simpson, księżnej Windsoru, w którym gra tytułową rolę. Film, którego premiera wkrótce się odbędzie, opowiada o ostatnich dziewięciu latach życia Wallis Simpson – kobiety, która w 1937 roku poślubiła księcia Edwarda po jego abdykacji z brytyjskiego tronu.

Opisuje ten okres z powagą: „To było ostatnie dziewięć lat jej życia. Na początku była silną i silną kobietą. Ale jej siła i moc zostały całkowicie zniszczone, niestety, przez inną kobietę. Myślę, że to wiele ilustruje na temat tego, co nadal dzieje się na świecie: złego traktowania osób starszych”. Przesłanie, które rezonuje tym mocniej, że pochodzi od 93-letniej aktorki, która potrafi wcielić się w niewidzialne kobiety i przywrócić im głos.

Swoim występem na londyńskiej wystawie Power of Women Joan Collins przypomina nam, że elegancja nie ma daty ważności ani ustalonej formuły. I że za cekinami i czerwonymi dywanami kryje się przede wszystkim kobieta, która nieustannie przekształca każde swoje wystąpienie w filmową scenę.