„To jej w ogóle nie pasuje”: lśniąca sukienka Halsey dzieli internautów

Na czerwonym dywanie niektóre występy cieszą się powszechnym uznaniem, inne zaś wywołują kontrowersje. Wygląd Halsey na Złotej Gali w 2026 roku zdecydowanie wpisuje się w tę drugą kategorię. Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów pojawiła się na gali w pełnej detali sukni haute couture. Pod postami udostępnionymi z czerwonego dywanu opinie szybko się podzieliły: jedni byli zachwyceni, inni zdecydowanie mniej.

Spektakularna suknia haute couture

Na piątą doroczną Galę Złota, organizowaną przez Gold House w Music Center w Los Angeles, Halsey wybrała kreację haute couture indyjskiego projektanta Rahula Mishry z jego kolekcji na wiosnę 2024 roku zatytułowanej „Superheroes”. Suknia, w beżowo-różowej kolorystyce, była w całości haftowana błyszczącymi kryształami i metalicznymi zielono-złotymi motywami. Gorset z głębokim dekoltem sięgał talii, obramowany delikatnymi, koralikowymi ramiączkami. Powiewająca tiulowa spódnica kaskadowo opadała w długi tren ozdobiony haftem inspirowanym naturą.

Aby dopełnić stylizację, Halsey założyła indyjską biżuterię: szmaragdowy naszyjnik Sabyasachi, kolczyki i bransoletki Anity Dongre, wszystko to dobrane do warkocza i przydymionego makijażu. Obok niej, jej narzeczony, aktor Avan Jogia, miał na sobie również pasującą kreację Rahula Mishry, tworząc duet celebrujący indyjskie haute couture, wiernie oddający ducha Złotej Gali poświęconej kulturze Azji i Pacyfiku.

Spojrzenie, które dzieli internautów

Reakcje na liczne zdjęcia udostępniane w sieci były zróżnicowane. Niektórym internautom spodobała się sylwetka stworzona przez Rahula Mishrę, chwaląc sukienkę jako „wspaniałą”, „magiczną”, a nawet „godną dzieła sztuki”. Inni byli bardziej krytyczni wobec tego wyboru modowego.

Warto przypomnieć: ciało, wygląd i ubiór kobiety – tak jak każdego innego – nie podlegają atakom ani złośliwym komentarzom. Niezależnie od tego, czy Halsey podobała się sukienka, którą założyła na Galę Złotej Gali w 2026 roku, był to przede wszystkim osobisty wybór stylu. Wierna swojemu stylowi, piosenkarka nadal eksploruje unikalną estetykę, łącząc hollywoodzki blichtr, spektakularną modę haute couture i alternatywne wpływy, nie dążąc do zadowolenia wszystkich.

Złota Gala 2026 pod hasłem „Moda”

To prestiżowe wydarzenie, organizowane corocznie przez Gold House, celebruje kulturę i talenty regionu Azji i Pacyfiku. Edycja z 2026 roku, zatytułowana „Nowy Złoty Świat”, zgromadziła liczne gwiazdy, w tym indyjską aktorkę Priyankę Choprę, chińską narciarkę dowolną Eileen Gu, amerykańską modelkę Chrissy Teigen, indyjsko-amerykańską aktorkę i scenarzystkę Mindy Kaling oraz kanadyjskiego aktora i pisarza Simu Liu. Na pokazie zaprezentowano olśniewającą gamę kreacji haute couture, a kreacja Halsey była jedną z najgłośniejszych.

Tym efektownym występem Halsey po raz kolejny potwierdziła swoje zamiłowanie do niekonwencjonalnych projektów. Na czerwonym dywanie nigdy nie starała się podporządkowywać internetowym oczekiwaniom, lecz wyrażać swoją osobowość poprzez modę. Jedno jest pewne: wierna swojej artystycznej wizji, Halsey wciąż sprawia, że każde jej pojawienie się jest prawdziwym momentem w modzie.